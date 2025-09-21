Este lunes 22 de septiembre, se llevará a cabo la gala del Balón de Oro 2025 en París, precisamente en el Teatro del Châtelet. Las estrellas del fútbol se reunirán, como ocurre cada año, para recibir sus diferentes galardones que organiza France Football.

En esta nueva edición en la que se premiará a lo realizado en la temporada 2024-2025, hay dos grandes candidatos que resaltan por encima del resto. Tanto Lamine Yamal como Ousmane Dembélé encabezan esta pelea que tendrá a un ganador que lo recibirá por primera vez.

¿Quién ganará el Balón de Oro 2025?

En la previa de la ceremonia, se filtró en las redes sociales una imagen que revela a quien sería el ganador del Balón de Oro 2025, la misma fue compartida por el periodista argentino Pablo Giralt. Según lo que se observa, Lamine Yamal ganará el galardón con un total de 805 puntos. Esto explicaría la decisión que tomó la joya del FC Barcelona horas antes de la ceremonia.

El top 10 del Balón de Oro 2025 que se filtró antes de la entrega.

Ousmane Dembélé, por su parte, sería segundo con 800 puntos, a solo cinco de Lamine, y se quedaría sin opciones de conquistar su primer Balón de Oro. El tercer lugar estaría completado por el luso Vitinha, compañero del francés en el PSG.

Más abajo se posicionan nombres de grandes estrellas como Raphinha, Mohamed Salah, Nuno Mendes, Pedri, Desiré Doué, Kylian Mbappé y Lautaro Martínez.

La opinión pública está dividida. Muchos consideran que Lamine es merecedor de este trofeo por llevar al FC Barcelona a conquistar LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España con tan solo 17 años. Otros piensan que Dembélé debería serlo. El francés fue la principal figura del PSG que levantó la primera Champions League de su historia, además de obtener la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa de Francia.