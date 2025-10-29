Olimpia vs. Alajuelense: ¿A qué hora juegan y cómo ver hoy el partido? Semifinal de Copa Centroamericana 2025

Olimpia y Alajuelense protagonizarán el segundo partido de su serie de semifinal en la Copa Centroamericana 2025. La ida terminó 1-1 en Costa Rica, por lo que se jugarán todo para definir la llave en Honduras. Parece ser una final anticipada.

Fútbol Centroamérica le presenta a usted todos y cada uno de los datos que no puede dejar de conocer para seguir el encuentro. A continuación, la información respectiva a cada uno de los equipos, además de los canales de la transmisión.

¿Cuándo y a qué hora juega Olimpia vs. Alajuelense por la Copa Centroamericana 2025?

Olimpia y Alajuelense jugarán el jueves 30 de octubre la vuelta de las semifinales de Copa Centroamericana 2025 a las 20.00 horas de Centroamérica, las 21.00 de Panamá y las 22.00 ET de Estados Unidos, en el Estadio Nacional Chelato Ucles.

¿Dónde ver EN VIVO Olimpia vs. Alajuelense por la Copa Centroamericana 2025?

Olimpia vs. Alajuelense podrá verse a través de ESPN y plataformas de streaming asociadas como Disney + en la región centroamericana. Para quienes estén en Estados Unidos, se podrá ver en Fubo Sports, FOX Sports y YouTube Concacaf.

¿Cómo llega Olimpia a la vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana?

Olimpia reafirmó su condición de candidato al título tras finalizar como líder del Grupo D con 10 puntos. Los consiguió con tres triunfos y un empate, por lo que dominaron de principio a fin la fase inicial en un grupo sumamente complicado.

Llegaron a las semifinales después de eliminar en cuartos a Cartaginés, equipo al que le ganaron los dos partidos de la rivalidad. El primero fue 2-1 en Costa Rica, mientras que el segundo fue por 3-1 en Tegucigalpa. Están decididos al triunfo.

¿Cómo llega Alajuelense a la vuelta de las semifinales de Copa Centroamericana?

Alajuelense llegó a semifinales después de una campaña sólida en la fase inicial, en la que terminó segundo del Grupo A con nueve puntos. Tres victorias y una derrota formaron su aceptable récord en fase de grupos. Se hicieron valer.

Vencieron a Motagua en cuartos de final gracias a la regla del gol de visitante, tras caer por la mínima en condición de local y ganar 2-1 como visitantes en Tegucigalpa. Buscarán repetir esa misma muestra de carácter en ese país.