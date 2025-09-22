Lejos de la ceremonia: Kylian Mbappé no se guardó nada sobre el ganador del Balón de Oro 2025

La esperada gala del Balón de Oro 2025 se celebrará hoy en París, reuniendo a las principales estrellas del fútbol mundial en la lucha por el reconocimiento al mejor jugador del planeta. Entre los favoritos figuran Dembélé y Lamine Yamal, aunque siempre existe margen para las sorpresas.

En este contexto, Mbappé se mostró firme y contundente con sus palabras al ser consultado por el posible ganador, dejando en claro su postura sin titubeos y generando expectativa en la previa de la ceremonia.

¿Qué dijo Kylian Mbappé sobre el ganador del Balón de Oro 2025?

Hace unas semanas, Kylian Mbappé ofreció una entrevista al medio francés Telefoot, donde dejó claro su apoyo a Ousmane Dembélé como candidato al Balón de Oro.

El delantero del Real Madrid aseguró que, para él, el extremo merece el premio y que lo ha respaldado desde el inicio. Además, destacó que si la decisión dependiera de los jugadores, el resultado podría ser diferente, aunque reconoció que no está en sus manos.

“Sí, para mí sí. Espero que gane. Lo apoyé desde el principio. Para mí era natural apoyarlo. Ya veremos cómo va, porque no depende de nosotros. Si dependiera de los jugadores… pero no depende de nosotros“, comentó Mbappé haciendo referencia a Dembélé.

Al referirse a Lamine Yamal, Mbappé evitó profundizar en comentarios, aunque dejó claro que lo considera un futbolista de gran nivel. Entre risas, señaló que es un “muy buen jugador, pero del Barcelona, no podemos decir nada, pero muy buen jugador“, finalizó el francés.

Con estas declaraciones, Mbappé dejó entrever no solo su respaldo a un compañero cercano, sino también la natural rivalidad que existe con figuras del Barcelona, aportando más picante a la previa de una gala que promete estar llena de emociones y debates.