Antes de que FIFA lo haga oficial: El Salvador ya conoce su castigo mientras Guatemala celebra la noticia rumbo al Mundial 2026

El Salvador y Guatemala atraviesan situaciones diferentes en estas Eliminatorias al Mundial 2026. La tercera fase cerró su primera ventana, y no se obtuvieron los resultados esperados. Deberán trabajar de cara al mes de octubre.

Por otra parte, La Selecta recibió un revés que pronto será oficial en la FIFA, mientras ve a La Bicolor se vio favorecida. Y aunque los resultados parezcan ir en sentido contrario, la determinación es clara.

Varias sorpresas se esperan para el próximo Ranking FIFA para las Selecciones Nacionales afiliadas. La principal noticia es que Argentina abandonará el primer puesto, lugar que será ocupado por España. ¿Qué sucederá en Centroamérica?

El Salvador sufre un castigo mientras Guatemala celebra: FIFA lo hará oficial

FIFA publicará su tradicional Ranking de Selecciones Nacionales el próximo 18 de septiembre, con algunos cambios inesperados. Algunos de ellos se dan de forma significativa para los afiliados de Centroamérica. Hay sonrisas y enojo.

Según anticipa la cuenta de X Cambio de Juego, se anticipa un ligero pero importante ascenso para Guatemala en el conteo, lo que refleja el progreso de La Bicolor durante los últimos años. Si bien durante la última actualización quedó en el lugar 102, se conoció que regresará al Top100.

Otro movimiento interesante involucra a El Salvador. Si bien La Selecta está entre las mejores 100, pasó de ocupar el puesto 87 a ubicarse en el lugar 89. En tanto, el equipo de Panamá es el más alto representante de la región, en el lugar 29.

El Salvador y Guatemala modificaron sus lugares en el Ranking FIFA. (x.com/_cambiodejuego)

FIFA acusó a seis selecciones nacionales por racismo

FIFA tiene como premisa no dejar pasar los actos de racismo, más aún en el contexto de las Eliminatorias Mundialistas. A principios del corriente mes de septiembre, la entidad emitió un comunicado oficial con penas ejemplificadoras.

Argentina, Albania, Chile, Colombia, Serbia y Bosnia-Herzegovina recibieron sus respectivas acusaciones por discriminación y abuso racista, tal como mostró en su reciente escrito la Federación Internacional. No dieron detalles sobre cada caso.

Estos mismos castigos llevan consigo golpes de niveles sociales, como disputar sus partidos a puertas cerradas, multas económicas abultadas, y pueden llegar a la quita de puntos. El Salvador podría sufrir lo mismo por lo visto ante Surinam.