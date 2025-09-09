La FIFA no perdona: El Salvador se expone al castigo que complica el camino al Mundial 2026 en el momento menos oportuno

El Salvador se expone a un castigo por parte de la FIFA que podría complicar su participación en la próxima Copa del Mundo. Si bien le restan cuatro partidos de la última ronda del proceso, la clasificación se aleja. Nadie se esperaba este golpe.

La Selecta infló el pecho en el Estadio Cementos Progreso, donde logró derrotar a Guatemala por la mínima con gol de Harold Osorio. No corrió con esa misma suerte en el Estadio Cuscatlán. Surinam sorprendió y se llevó el triunfo por 2-1.

Una vez concretada la derrota que los relegó al segundo puesto del Grupo A, los dirigidos por Hernán Darío Gómez se enteraron de una fuerte denuncia. Cuando finalizó el juego, insultos racistas bajaron desde las gradas para los surinameses.

El Salvador en vilo: Surinam denuncia insultos racistas en Eliminatorias al Mundial 2026

El Salvador dejó ir los tres puntos ante una multitud que presenció en las gradas del Estadio Cuscatlán lo menos pensado. Cuando parecía decretado el empate, los de Surinam dieron el 2-1 cuando quedaban nueve minutos de tiempo regular.

Dicho resultado, acompañado por la falta de efectividad de La Selecta de cara al arco rival, enfureció a los aficionados. Los mismos no toleraron que haya festejos por parte del equipo visitante dentro del campo de juego, y estallaron en insultos.

Stanley Menzo denunció en rueda de prensa haber sido víctima de racismo junto a sus futbolistas. Por su parte, la prensa cuscatleca reprochó lo sucedido y acusó a muchos “influencers” de haber promovido los fuertes actos de discriminación.

FIFA podría sancionar a La Selecta camino al Mundial 2026: sufre Bolillo Gómez

FIFA es inflexible con los actos de indisciplina ligados al racismo, más aún en el contexto de las Eliminatorias Mundialistas. A principios del corriente mes de septiembre, la entidad emitió un comunicado oficial con penas ejemplificadoras.

Argentina, Albania, Chile, Colombia, Serbia y Bosnia-Herzegovina recibieron sus respectivas acusaciones por discriminación y abuso racista, según la más reciente publicación de la Federación Internacional. No hubo detalles sobre cada caso.

Cada uno de los castigos lleva consigo impedimentos sociales como disputar sus partidos a puertas cerradas, multas económicas abultadas, y hasta pueden llegar a la quita de puntos. El Salvador correría con la misma suerte, si se comprueba.

