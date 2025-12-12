“Grande solo uno”: Saprissa sacude el orgullo de Alajuelense y le pega donde más le duele con un mensaje que da la vuelta al mundo

El Deportivo Saprissa guarda su participación en el Mundial de Clubes 2005 en un lugar muy grande de su historia. El Monstruo lo recuerda en cada ocasión que puede hacerlo por lo que representó para Costa Rica y Centroamérica.

Y es que justamente fue histórica la actuación de Saprissa en aquella edición en la que se terminó consagrando el Liverpool. La S llegó a semifinales, instancia en la cayó con los Reds. Luego, ganó el partido por el tercer puesto.

Este 12 de diciembre se conmemoran 20 años del primer partido que tuvo Saprissa. Por eso, lo recordó con un dardo que incluye a la Liga Deportiva Alajuelense, después de lo que fue la insistencia del equipo rojinegro por querer participar del Mundial de Clubes 2025.

Saprissa no se olvida de Alajuelense y le recuerda el Mundial de Clubes

Un día como hoy, pero hace 20 años, Saprissa derrotaba al Sidney FC y conseguía la primera victoria de un equipo centroamericano en la competencia máxima a nivel clubes. Fue por 1-0 gracias al gol de Christian Bolaños en el inicio del segundo tiempo.

Como aniversario, Saprissa publicó en sus redes sociales una imagen en alusión a aquel 12 de diciembre con la siguiente frase: “Grande solo uno”. Y agregó en la publicación: “La próxima semana cumpliremos 20 años de habernos colgado la medalla, pero fue un día como hoy cuando todo comenzó”.

En esta competencia, el Monstruo volvería a ganar después de este encuentro. Fue por 3-2 contra el Al-Ittihad, triunfo que significó la segunda para Centroamérica en su historia. Además, Saprissa es el único de la región que pudo participar.

