América vs. Pumas: ¿A qué hora juegan y dónde ver a Keylor Navas y Carrasquilla en el clásico por la Liga MX?

Pumas UNAM y Américase enfrentarán por la undécima jornada del Torneo Apertura 2025, en un partido que marcará una edición más del Clásico y en el que sin duda los centroamericanos Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla están llamados a destacar.

Como ya es tradición el duelo entre los universitarios y las águilas no solo será por la lucha de tres puntos, sino también por el orgullo, además, de lo que significa este enfrentamiento entre dos de las instituciones con más historia del futbol de México.

Desde Fútbol Centroamérica, le daremos todos los datos necesarios para que no se pierda nada de este apasionante encuentro. El mismo contará con la presencia de Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla, grandes figuras del fútbol Concacaf.

¿Cuándo juegan Pumas UNAM y América por el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX?

Pumas UNAM y América se enfrentarán por la undécima jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Se dará el sábado 26 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, desde las 21.05 horas de Centroamérica. Este horario equivale a las 22.05 horas de Panamá y a las 23.00 horas ET de los Estados Unidos.

¿Dónde ver EN VIVO Pumas UNAM vs. América?

El partido podrá observar a través de las plataformas de TUDN y VIX Premium, así como en la plataforma Tubi.

¿Cómo llega Pumas UNAM?

Los universitarios llegan de una visita complicada luego de caer 3-1 contra Juárez por la décima jornada de la Liga MX, resultado que dejó a los felinos en la novena casilla de la tabla con 13 puntos, por lo que contra las águilas deben tener un resultado positivo para no salir de los puestos del repechaje.

¿Cómo llega América?

Los americanistas llegan motivados al Clásico después del triunfo de 1-0 contra Atlético San Luis del pasado miércoles, resultado que logró ubicarlos en la cuarta posición con 21 puntos, por lo que contra Pumas tiene un golpe anímico positivo para intentar acercarse a los punteros.