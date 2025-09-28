Llegó a más de 2,6 millones de reproducciones: Keylor Navas sufrió la peor humillación en Pumas y México no lo perdona

El Clásico Capitalino entre el Club América y los Pumas de la UNAM por la jornada 11 de la Liga MX se convirtió en una noche negra para el equipo universitario, y especialmente para Keylor Navas.

El conjunto de las Águilas se impuso con un inapelable 4-1, y el legendario portero costarricense tuvo que enfrentar 12 remates a puerta, haciendo todo lo posible para evitar una goleada aún más humillante. La diferencia de jerarquía entre un América plagado de estrellas y los dirigidos por Efraín Juárez quedó más que clara en cada jugada del partido.

El golazo que incendió las redes

La humillación de los felinos alcanzó su sumun al minuto 72, cuando Alejandro Zendejas, el número 10 crema, recibió el balón en la puerta del área, notó a Keylor adelantado y ejecutó una emboquillada sensacional que se coló por el ángulo superior izquierdo del ex Real Madrid. El portero cayó rendido dentro de su propia meta, y el gol del 3-1 parcial no tardó en volverse viral.

El video del gol, publicado por los canales oficiales del América, alcanzó en pocas horas 137 mil visualizaciones en Twitter y 2,6 millones en Instagram, plataforma en la que el club cuenta con 6,3 millones de seguidores.

México no tiene piedad con Keylor Navas

A pesar de que Keylor fue uno de los pocos puntos destacados de Pumas y tuvo un rol crucial para evitar una goleada aún mayor, las redes sociales se llenaron de comentarios de burla de aficionados mexicanos.

Pumas ahora debe enfocarse en la recuperación de cara a su próximo compromiso. El domingo 5 de octubre recibirá a Chivas de Guadalajara en el Estadio Olímpico Universitario, a partir de las 7:00 p.m. (hora tica), un duelo que promete ser otra prueba complicada para los auriazules.

