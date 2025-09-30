Sorpresa en México: Keylor Navas recibe la noticia que nadie imaginaba tras la aplastante derrota de Pumas ante el América

La noche del sábado, Keylor Navas vivió una de las derrotas más dolorosas en su etapa con los Pumas de la UNAM. En el esperado Clásico Capitalino, el Club América humilló a los universitarios con un contundente 4-1, en un partido donde el guardameta costarricense tuvo que hacer frente a un sinfín de remates.

A pesar de la aplastante caída en el marcador, la actuación de Keylor fue vital para evitar que el equipo sufriera una derrota aún más abultada, luciéndose con varias intervenciones determinantes.

Keylor Navas hizo lo que pudo y más

Las estadísticas del ex Real Madrid son un testamento de su gran desempeño: recibió 12 disparos al arco, de los cuales consiguió detener 8. De esas 8 atajadas, 6 fueron frente a remates cercanos, que tenían grandes posibilidades de terminar en gol. Además, completó 2 despejes.

Si bien la derrota fue difícil de digerir, los fanáticos de Pumas reconocieron la gran labor de su arquero, dirigiendo las críticas hacia la defensa del equipo, que dejó vulnerable a su último hombre en varias ocasiones.

Un reconocimiento inesperado

El lunes posterior al encuentro, la plataforma Sofascore publicó su tradicional ranking de mejores actuaciones de futbolistas hispanoamericanos en ligas de América. Sorprendentemente, a pesar de la derrota por 4-1, Keylor Navas logró colarse entre los mejores jugadores del fin de semana, obteniendo una valoración de 9,0.

El ranking fue liderado por el colombiano José Enamorado, quien obtuvo una calificación de 9,8 por su desempeño en la victoria 2-0 de Junior de Barranquilla sobre Deportivo Pasto.

Tweet placeholder

Enamorado compartió el primer puesto con su compatriota Juan Montoya, quien también registró un 9,8 tras el empate 1-1 entre América de Cali y Envigado. En tercer lugar, con una calificación de 9,7, se ubicó el histórico Ángel Di María, quien fue figura en la victoria de Rosario Central por 3-0 ante Gimnasia por la Liga Argentina.

El futuro de Keylor Navas

Con el Clásico Capitalino ya en el pasado, el próximo compromiso de Keylor Navas con los Pumas de la UNAM será el domingo 5 de octubre, cuando su equipo reciba a Chivas de Guadalajara en el Estadio Olímpico Universitario, a las 7:00 p.m. (hora de Costa Rica).

Después de este encuentro, el portero se unirá a la concentración de la Selección Nacional de Costa Rica para preparar el crucial duelo contra Honduras (9 de octubre), válido por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.