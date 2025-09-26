Este sábado por la noche, Keylor Navas volverá a tener participación con los Pumas UNAM por la undécima jornada del Torneo Apertura 2025. Los comandados por Efraín Juárez vienen de caer ante Juárez por 3-1 y tendrán en frente ni más ni menos que al América para recuperarse.

El Estadio Azulcrema albergará un partido clásico en la Liga MX. Tanto Pumas como América integran el listado de cuatro de los considerados equipos grandes, junto a Chivas y Cruz Azul.

Este juego será la segunda oportunidad en la que Keylor Navas tendrá al América como rival. La primera se dio en el Mundial de Clubes 2016, cuando el Real Madrid derrotó por 2-0 a Las Águilas y avanzó a la final del campeonato que luego terminaría ganando.

Este encuentro de Liga MX será más que especial para el portero de La Sele, teniendo en cuenta que años atrás confesó que le gustaría ser parte del cuadro azulcrema. En una entrevista con Paramount+, Keylor dijo: “En México me gustaría jugar en el América“.

A pesar del deseo de Keylor de vestir la camiseta del América, nunca estuvo en la órbita de Las Águilas cuando buscaba club luego de su salida del PSG. Sin embargo, su increíble nivel en la actualidad le permitiría estar en el equipo de la Ciudad de México.

Hoy, el portero del América es Luis Malagón, quien es titular indiscutido en la Selección de México. Llegó al club en enero de 2023 proveniente desde Necaxa. En su estadía, logró levantar cuatro títulos. Entre ellos, el recordado tricampeonato de la mano de André Jardine.