Bolillo Gómez se vio obligado a realizar una modificación en la lista de convocados de El Salvador. El técnico colombiano convocó a un nuevo futbolista para los amistosos que disputará La Selecta ante Martinica y República Dominicana la próxima semana.

El que sale por una lesión es Leonardo Menjívar. El futbolista de Alianza tuvo una contractura en el muslo derecho en el partido contra Cacahuatique. Por este motivo, debió ser desafectado por el Bolillo Gómez para los próximos compromisos.

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Cristian Gil vuelve a La Selecta después de más de dos años

En el lugar del futbolista del equipo paquidermo, el entrenador de La Selecta convocó a otro jugador de la Liga Mayor. El elegido es Cristian Gil, colombiano y nacionalizado salvadoreño que pertenece a Luis Ángel Firpo.

Su último partido con el seleccionado cuscatleco fue hace poco más de dos años. Disputó la Copa Oro 2023 cuando Hugo Pérez era el entrenador de La Selecta. Desde entonces, no fue llamado por David Dóniga y ahora recibe su primera convocatoria con el Bolillo.

En lo que va del Clausura 2026, el mayor de los hermanos Gil acumula siete goles con Firpo. Es el tercer máximo goleador de la competencia, solo por detrás de Emerson Mauricio y Carlos Bogotá. Atraviesa un buen presente en este inicio de año.

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Además de su regreso, Cristian tendrá la oportunidad de volver a compartir selección con sus hermanos. También están entre los convocados Brayan y Mayer. Éste último también vuelve después de un largo tiempo.

Datos claves

Cristian Gil regresa a La Selecta tras dos años para suplir al lesionado Leonardo Menjívar .

regresa a tras dos años para suplir al lesionado . El delantero Cristian Gil registra siete goles con Luis Ángel Firpo en el Clausura 2026.

registra siete goles con en el Clausura 2026. Bolillo Gómez convocó a los tres hermanos Gil para los amistosos contra Martinica y Dominicana.