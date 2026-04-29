Hugo Pérez se defiende su trabajo luego de que Itzel Colocho fuera habilitado para jugar con El Salvador

El fútbol salvadoreño suma una nueva pieza con proyección internacional. El defensor central Itzel Colocho, de apenas 19 años y formado en España, ya obtuvo su pasaporte salvadoreño, quedando oficialmente habilitado para representar a El Salvador en competiciones internacionales. La noticia ha generado entusiasmo en el entorno futbolístico, al tratarse de un perfil joven con formación europea.

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Con raíces cuscatlecas, Colocho entra en el radar tanto de la selección Sub-20 como de la mayor, ampliando las opciones defensivas a futuro. Desde la dirigencia, el anuncio fue respaldado por el presidente de la federación, Yamil Bukele, quien ha impulsado la búsqueda de talento en el extranjero como parte de una estrategia de crecimiento. Su mensaje apunta a fortalecer la base con jugadores que aporten experiencia y formación de alto nivel.

El impacto mediático no se hizo esperar. El periodista Rodrigo Velis celebró la noticia con contundencia: “Esto se grita como gol. La ruta es clara: los refuerzos de élite están en EUROPA”, subrayando la importancia de mirar hacia el viejo continente. En su análisis, insistió en que “desde categorías juveniles hasta la mayor, ahí es donde hay que enfocar la búsqueda”, destacando la diferencia en nivel, formación y competencia.

Velis incluso fue más allá al generar debate: “Y sí… que se enojen los que defienden la MLS, pero el camino es ese. La gran diferencia está en Europa”, afirmando que existe más talento del que se cree, siempre que se realice una mejor exploración. Sus palabras encendieron la discusión sobre cuál debe ser el principal mercado de reclutamiento para la selección salvadoreña.

Hugo Pérez defiende al talento de El Salvador en Estados Unidos

La respuesta no tardó en llegar por parte de Hugo Pérez, exseleccionador nacional y actual reclutador en Estados Unidos, quien defendió el valor del desarrollo en la MLS. Con tono directo, replicó: “Se ve que te falta información para hablar de esa manera”, dejando clara su postura frente a las declaraciones del comunicador.

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Pérez reforzó su argumento destacando la competitividad del entorno norteamericano: “Cada año en EU la MLS compite contra los mejores clubes europeos juveniles… al final lo importante es que tengan calidad no importa de qué lugar vengan”. Actualmente, junto a la leyenda Mauricio Cienfuegos, lidera la captación de talento, una labor que ha sido respaldada públicamente por Yamil Bukele, consolidando un proyecto que combina Europa y Estados Unidos como fuentes clave para el futuro de El Salvador.

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