Yamil Bukele toma medida drástica con la crisis económica de FAS

En una jornada marcada por la tensión y la urgencia, Club Deportivo FAS logró cumplir con uno de los requisitos más importantes para mantener su actividad competitiva: presentar los comprobantes de pago de su plantel ante la FESFUT, organismo que actualmente preside Yamil Bukele.

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El equipo santaneco estaba literalmente contra el reloj, ya que el plazo para saldar la deuda vencía este mismo día a las 4:00 p. m.. Sin margen de error, la dirigencia logró completar los pagos y entregar los documentos requeridos justo a tiempo, evitando así sanciones mayores.

Según el comunicado oficial de la Federación Salvadoreña de Fútbol, el club presentó los respectivos finiquitos y comprobantes ante el Comité de Licencias, cumpliendo con todos los requisitos establecidos para mantener su estatus dentro de la competencia.

Gracias a esta gestión, FAS conserva su licencia temporal, lo que le permitirá disputar su compromiso correspondiente a la jornada 14 frente a Fuerte San Francisco, un duelo clave en medio de la presión institucional.

La Fesfut con firmeza en el control financiero

La actual administración encabezada por Yamil Bukele ha dejado claro que el control sobre las deudas de los clubes será estricto, buscando ordenar el fútbol salvadoreño desde la parte administrativa y financiera.

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Este caso no es aislado. Apenas días atrás, el club Hércules vivió una situación similar, lo que evidencia una línea de acción firme por parte de la federación. En este contexto, el mensaje es claro: cumplir con las obligaciones económicas ya no es opcional, sino una condición indispensable para competir.