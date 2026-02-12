Es tendencia:
¿Qué es la Concacaf Series, el nuevo torneo que jugará la selección de El Salvador?

La Selecta fue invitada a participar en la Concacaf Series 2026, un novedoso torneo que nuclea a varias de las selecciones que no clasificaron al Mundial.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Concacaf confirmó la participación de El Salvador en el certamen.
© FESFUTConcacaf confirmó la participación de El Salvador en el certamen.

Este jueves 12 de febrero, la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol) sorprendió al anunciar el calendario del nuevo certamen que impulsa desde finales del año pasado, llamado Concacaf Series.

El mismo es de carácter amistoso y se jugará del 25 al 31 de marzo. La idea es garantizarles acción en la próxima fecha FIFA a buena parte de las selecciones de la región que no lograron clasificar al Mundial 2026, siendo El Salvador la segunda en representar a Centroamérica.

La Concacaf Series empezó en realidad en el mes de noviembre, con cruces entre los combinados patrios que no lograron pasar a la última ronda de la clasificatoria. Por parte del istmo, dijo presente Belice, aunque también compitieron Cuba, República Dominicana, Guyana y Aruba, entre otros.

¿Cómo es el formato de la Concacaf Series?

En la ventana de marzo participarán quince selecciones, que serán repartidas en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Los Grupos A y B se jugarán en República Dominicana, el Grupo C en Bonaire y el Grupo D en Islas Caimán.

La Selecta quedó sembrada en la primera zona, junto al anfitrión, Cuba y Martinica. Este será el punto de partida del segundo ciclo de Hernán “Bolillo” Gómez, que buscará sacarle provecho a estos juegos para ganar ritmo con miras al gran torneo de este año: la Liga de Naciones.

El calendario de El Salvador en la Concacaf Series 2026

Grupo A

  • Jueves 26 de marzo — República Dominicana vs. El Salvador – Estadio Cibao, Santiago (horario a confirmar)
  • Domingo 29 de marzo — Martinica vs. El Salvador — Estadio Cibao, Santiago (horario a confirmar)

