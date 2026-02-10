Es tendencia:
Hugo Pérez no se guarda nada en El Salvador y sale al cruce de las críticas contra La Selecta: “Seamos conscientes”

Hugo Pérez levantó la polémica en El Salvador al decir lo que pocos esperaban tras el panorama actual de la Sub-17.

Por Marcial Martínez

Hugo Pérez alzó la voz ante las críticas sobre La Selecta
© Selección El SalvadorHugo Pérez alzó la voz ante las críticas sobre La Selecta

Luego de la derrota de la Selección de El Salvador ante Cuba por 2-1, en la segunda jornada del Premundial Sub-17 de la Concacaf, el resultado generó una fuerte ola de reacciones y críticas en redes sociales.

Ante este escenario, Hugo Pérez, ex técnico de la selección mayor, salió en defensa de los jugadores, haciendo un llamado a la comprensión y la paciencia, al recordar que el plantel apenas acumula un mes de trabajo en conjunto.

El mensaje de Hugo Pérez para los críticos de La Selecta

Hugo Pérez no se guardó nada y envió un mensaje de calma y reflexión dirigido a El Salvador, pidiendo paciencia los que critican el presente de la Sub-17 en este premundial de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de la categoría en Qatar.

Hugo Pérez – Selección el Salvador

Hugo Pérez – Selección el Salvador

Señores un saludo a todos, por favor seamos conscientes la sub 17 tiene un mes de preparación no los critiquemos, al final si en este grupo se rescatan jugadores para el futuro de nuestras selecciones es ganancia, en este grupo hay jugadores interesantes”. Mencionó Hugo Pérez en su cuenta de X.

Hugo Pérez en su cuenta oficial de X

Hugo Pérez en su cuenta oficial de X

Se está trabajando para mejorar las preparaciones de selecciones juveniles en ES y EU con potencial afuera de nuestro continente, pero paciencia esto apenas comienza y tenemos a la persona más importante detrás de este proyecto para darle continuidad“, finalizó.

En medio de este escenario de críticas, recordemos que la Selecta está obligada a derrotar a Curazao y, además, necesita que Cuba no sume de a tres, una combinación clave para mantenerse con vida en el Premundial.

