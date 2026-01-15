Tendrá la última palabra: Ernesto Corti tiene en su manos la contratación de un fichaje extranjero de Alianza

Alianza continúa afinando los últimos detalles de su plantel y busca cerrar la incorporación de su cuarto defensor central de cara al Torneo Clausura 2026, una decisión que será clave para reforzar la solidez defensiva del equipo capitalino en una temporada exigente.

En ese contexto, el club albo mantiene a prueba al zaguero colombiano Marlon Viafarra, quien aspira a ganarse la última plaza de extranjero disponible en la plantilla. El defensor sudamericano se encuentra bajo la atenta mirada del cuerpo técnico, que evalúa su rendimiento y adaptación al estilo del equipo.

Viafarra ya tuvo su primer contacto en cancha durante el partido amistoso correspondiente a la Copa “Burra” Rivas, frente a Platense FC, donde disputó los últimos 15 minutos del compromiso. El colombiano utilizó el dorsal 45, una señal de que aún se encuentra en fase de evaluación.

Ernesto Corti tomará la decisión

De concretarse su llegada, Marlon Viafarra se convertiría en el último refuerzo de la zaga central del conjunto albo, completando así el bloque defensivo que el técnico considera necesario para competir en el Clausura 2026.

Gonzalo Sibrián, presidente de los paquidermos, confirmó que la decisión final recae en el cuerpo técnico. “Lo tenemos a prueba. El profesor Ernesto Corti está analizando esa posibilidad en esa posición. El cuerpo técnico decidirá y ojalá que sea por él”, expresó el dirigente capitalino.

Actualmente, Viafarra llegaría procedente del Sensunte Cabañas, de la Segunda División del fútbol salvadoreño, y de firmar se sumaría a la lista de extranjeros junto al argentino Martín Steib, el brasileño Gustavo Souza y el colombiano Andrés Bello. Además, Sibrián no descartó otros movimientos, especialmente la posible incorporación de un tercer portero, ante eventuales convocatorias a selecciones juveniles.