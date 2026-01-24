“Cometimos errores”: Ernesto Corti es crítico con sus jugadores luego de la derrota de Alianza contra Luis Ángel Firpo

Luis Ángel Firpo venció a domicilio a Alianza FC 3-2, en la reedición de la final del Apertura 2025, en El Mágico González. Con esto, los toros se quedaron con siete puntos, y albos con uno, quebrando una racha de 17 juegos sin vencerlos (desde 2021).

ver también Ernesto Corti suma un refuerzo extranjero de último momento para Alianza

Con esto, los dos equipos que tuvieron algunos elementos distintos respecto a la final de diciembre pasado, mostraron intensidad, tomando la iniciativa el cuadro pampero, yendo adelante, y frenando a los locales al ser mejor en las recuperaciones.

Ernesto Corti, entrenador de los albos, lamentó lo sucedido en el partido, incluso aseguró que este resultado se dio por errores puntuales de sus jugadores, por lo que ahora le quedará analizar lo sucedido y así trabajar en las correcciones.

Ernesto Corti crítico con sus jugadores

“El partido fue disputado, cometimos dos grandes errores que nos costaron el juego, pero por supuesto hay que seguir, hay que hacer un análisis más profundo y lo que veo es que fallamos, no eran forzados y eso costó“, comenzó diciendo.

“El juego en líneas generales fue bien disputado, hubo opciones de gol en los dos arcos, los dos equipos intentamos cada uno con lo suyo de nivelar y ellos se llevaron el resultado“, agrego.

ver también “El futbol da revancha”: Cristian Gil hace impactante confesión luego del histórico triunfo de Firpo contra Alianza

“Lo hablamos, pero a veces durante el partido suceden cosas que uno habla con el jugador, que hasta que el árbitro no silba hay que seguir, pero a veces pasan cosas como las de hoy, pero es algo que tengo que ver y analizar”, concluyó.

Publicidad