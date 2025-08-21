Tras el desplante de Eriq Zavaleta, Bolillo Gómez convocará a estos legionarios de El Salvador para las Eliminatorias

El Salvador deberá afrontar la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026, y sus futbolistas se alistan. El objetivo es regresar a la gran cita tras más de cuatro décadas de ausencia. Para cumplir con eso, deberán sacar los mejores resultados.

Hernán Darío Gómez tiene más certezas que dudas. La Selecta disputará en el mes de septiembre la primera de las tres ventanas definitorias. El 4 visitará a su par de Guatemala, así como el 8 le tocará recibir a la delegación de Surinam.

Después de recibir el sorpresivo desplante de Eriq Zavaleta, el director técnico hizo algunos recortes en la convocatoria. Principalmente, entre los legionarios, quienes recibieron los debidos llamados. Muchos perdieron ya su oportunidad.

Si bien restan confirmaciones oficiales, los trascendidos indican que los nombres apuntados ya armaron sus valijas. Los retos propuestos en el Grupo A muestran que solamente se superarán las obligaciones con el mejor de los rendimientos.

El Salvador alista legionarios de Bolillo Gómez para jugar Eliminatorias al Mundial 2026

Según trascendió a través de las redes sociales de El Pájaro Picón, solamente seis legionarios tendrán lugar en la convocatoria para la doble fecha Concacaf que se disputará en septiembre. Estos dos partidos serán fundamentales para el boleto.

Los confirmados para la primera ventana de Eliminatorias al Mundial 2026 son Brayan Gil Hurtado, Joshua Pérez, y Nathan Ordaz. Estos tres salvadoreños van a ocupar su lugar en la lista que prontamente tendrá oficialización de la FESFUT.

Otros tres puestos quedarán disponibles para los jugadores de El Salvador que juegan en ligas del exterior. Entre los candidatos figuran Tomás Romero, Harold Osorio, Armando Moreno, Mayer Gil Hurtado, y Christian Martínez.