Decisión final: Eriq Zavaleta confirma lo que todo El Salvador quería saber sobre su regreso a la Selección

El Salvador se mantuvo en vilo por el posible regreso de Eriq Zavaleta, bajo los indicios que el propio futbolista había dado recientemente. La incertidumbre se terminó. El jugador confirmó lo que todo el mundo quería saber sobre su vuelta.

Zavaleta había revelado los contactos que mantuvo con el cuerpo técnico de La Selecta, con intenciones de regresar al equipo. Requerían su presencia lo antes posible, porque el 4 de septiembre enfrentarán a Guatemala y el 8 a Surinam.

“He tenido conversaciones con el presidente y es algo que voy a conversar con mi familia. Estoy muy agradecido con el apoyo que he tenido, con el tiempo que pasé en la selección y por cómo fue la afición conmigo”, comentó el defensa en la zona mixta del Dignity Health Sports Park, el 13 de agosto tras caer ante Inter Miami.

Ahora, un giro inesperado se dio en su carrera profesional. Cuando parecía que el sello iba a estar sobre su participación, sentenció exactamente lo contrario. No va a volver a vestir esa camiseta, ni siquiera bajo órdenes de Hernán Darío Gómez.

El Salvador no se lo cree: Eriq Zavaleta confirmó su futuro lejos de La Selecta

Eriq Zavaleta decidió ponerle punto final al tema y aclaró que no regresará a La Selecta. Con dolor, la afición recibió la noticia que también caló profundo entre los integrantes del cuerpo técnico. La plantilla necesitaba mucho de su aporte.

“Mi etapa con la selección ha terminado. Ya hablé con ellos y ya les hice saber mi decisión. Tuve una buena racha, pero no es el momento adecuado para mí. Aun así, les deseo lo mejor a los muchachos”, explicó el futbolista al medio AS USA Latino.

“Como dije la última vez, el apoyo de la afición fue fundamental para mí cuando recién llegué a la selección. Viví momentos increíbles. Les deseo lo mejor y espero que la clasificación llegue pronto, pero para mí esta etapa ya terminó”, finalizó.

Zavaleta jugó 23 partidos con la Selección Mayor de El Salvador, dentro de los que pudo marcar dos goles. Antes de eso, jugó para la Sub-17, Sub-18 y Sub-20 de los Estados Unidos, con un total de 30 encuentros oficiales ya rubricados.

