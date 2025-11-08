Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

Todo El Salvador emocionado con el homenaje al Mágico González en el Clásico entre Leyendas del Barcelona y Real Madrid

Durante su aparición en el Clásico entre Leyenda del Barcelona y Real Madrid, el Mágico González recibió el trato que merece un ídolo de su talla.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Mágico González fue ovacionado.
© X.Mágico González fue ovacionado.

El Salvador vive un acontecimiento histórico con la disputa del Clásico de Leyendas entre el Real Madrid y el Barcelona, un encuentro que reúne a íconos del fútbol mundial en el renovado Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, en San Salvador.

Entre los protagonistas del duelo destacan los emblemas merengues Iker Casillas, Guti, Pepe y Fernando Sanz, mientras que del lado blaugrana brillan figuras como Carles Puyol, Yaya Touré y Javier Saviola.

Alivio en El Salvador: Bolillo Gómez confirma la recuperación de uno de sus referentes a pocos días de enfrentar a Panamá

ver también

Alivio en El Salvador: Bolillo Gómez confirma la recuperación de uno de sus referentes a pocos días de enfrentar a Panamá

El Mágico volvió a las canchas

Pero la gran atracción de la noche fue la participación especial del ídolo cuscatleco, ampliamente considerado el mejor futbolista en la historia de El Salvador, quien a sus 67 años volvió a ponerse los botines para pisar el césped del estadio que porta su nombre y emocionar a varias generaciones.

La reaparición del Mágico provocó una auténtica euforia en las tribunas. El estadio lució repleto y vibró con la ovación dedicada al eterno número 11. “¡Bienvenido a tu casa, Jorge!”, gritó la voz del estadio mientras el público explotaba en aplausos, banderas y cánticos en su honor.

Tweet placeholder

Las imágenes del recibimiento recorrieron las redes sociales, con cientos de aficionados compartiendo el momento y expresando su orgullo por volver a ver en acción a su mayor referente futbolístico.

Publicidad
Tweet placeholder

El ambiente fue de fiesta total desde el pitazo inicial, pero la emoción alcanzó su punto máximo al minuto 7, cuando el emblema del CD FAS fue sustituido. Los aplausos se multiplicaron y el homenajeado caminó lentamente hacia la banda, saludando a las leyendas del Barcelona y Real Madrid que lo recibieron con respeto y admiración.

Publicidad

El legado de una verdadera leyenda

El homenaje en el estadio que lleva su nombre se convirtió en un broche de oro para la historia del Mágico, un futbolista que maravilló al mundo con su talento irreverente y su amor por el juego.

“No sabía que existía El Salvador”: Una de las leyendas del Clásico entre Real Madrid y Barcelona realizó una confesión que sorprendió a todos

ver también

“No sabía que existía El Salvador”: Una de las leyendas del Clásico entre Real Madrid y Barcelona realizó una confesión que sorprendió a todos

Con 130 goles a nivel de clubes y una carrera que incluyó participaciones mundialistas, González se retiró en el año 2000 con la camiseta del CD FAS, dejando una huella imborrable en la memoria del fútbol salvadoreño.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Leyendas de Real Madrid vs. Barcelona: ¿A qué hora es y dónde ver?
El Salvador

Leyendas de Real Madrid vs. Barcelona: ¿A qué hora es y dónde ver?

El Salvador alucina con figura que se incorporará a un gigante de Europa
El Salvador

El Salvador alucina con figura que se incorporará a un gigante de Europa

“Poner pesimista”: El Mágico González sorprende con el mensaje al Bolillo Gómez y a la Selección de El Salvador
El Salvador

“Poner pesimista”: El Mágico González sorprende con el mensaje al Bolillo Gómez y a la Selección de El Salvador

Revelan por qué los hermanos Sibaja se fueron de Saprissa
Deportivo Saprissa

Revelan por qué los hermanos Sibaja se fueron de Saprissa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo