Todo El Salvador emocionado con el homenaje al Mágico González en el Clásico entre Leyendas del Barcelona y Real Madrid

El Salvador vive un acontecimiento histórico con la disputa del Clásico de Leyendas entre el Real Madrid y el Barcelona, un encuentro que reúne a íconos del fútbol mundial en el renovado Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, en San Salvador.

Entre los protagonistas del duelo destacan los emblemas merengues Iker Casillas, Guti, Pepe y Fernando Sanz, mientras que del lado blaugrana brillan figuras como Carles Puyol, Yaya Touré y Javier Saviola.

El Mágico volvió a las canchas

Pero la gran atracción de la noche fue la participación especial del ídolo cuscatleco, ampliamente considerado el mejor futbolista en la historia de El Salvador, quien a sus 67 años volvió a ponerse los botines para pisar el césped del estadio que porta su nombre y emocionar a varias generaciones.

La reaparición del Mágico provocó una auténtica euforia en las tribunas. El estadio lució repleto y vibró con la ovación dedicada al eterno número 11. “¡Bienvenido a tu casa, Jorge!”, gritó la voz del estadio mientras el público explotaba en aplausos, banderas y cánticos en su honor.

Las imágenes del recibimiento recorrieron las redes sociales, con cientos de aficionados compartiendo el momento y expresando su orgullo por volver a ver en acción a su mayor referente futbolístico.

El ambiente fue de fiesta total desde el pitazo inicial, pero la emoción alcanzó su punto máximo al minuto 7, cuando el emblema del CD FAS fue sustituido. Los aplausos se multiplicaron y el homenajeado caminó lentamente hacia la banda, saludando a las leyendas del Barcelona y Real Madrid que lo recibieron con respeto y admiración.

El legado de una verdadera leyenda

El homenaje en el estadio que lleva su nombre se convirtió en un broche de oro para la historia del Mágico, un futbolista que maravilló al mundo con su talento irreverente y su amor por el juego.

Con 130 goles a nivel de clubes y una carrera que incluyó participaciones mundialistas, González se retiró en el año 2000 con la camiseta del CD FAS, dejando una huella imborrable en la memoria del fútbol salvadoreño.