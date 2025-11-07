Nayib Bukele interviene en el partido Barcelona vs. Real Madrid con un mensaje que impacta a Iker Casillas

Barcelona y Real Madrid jugarán el Clásico de Leyendas en suelo salvadoreño, y no son pocos los aficionados que quieren observar este encuentro. Muchos de los ídolos más importantes de la historia de cada club participarán del mismo.

Nayib Bukele aprovechó el suceso para enviarle un claro mensaje a Iker Casillas, histórico portero merengue. El multicampeón llegó a El Salvador hace algunos días. Una multitud lo recibió en el aeropuerto y enloqueció ante su presencia.

Casillas aprovechó para hacer turismo y recorrer las playas locales, de las cuales posteó una extraordinaria imagen. Nayib Bukele, Presidente de la Nación, puso dicha fotografía en sus Instagram Stories como un claro mensaje para el arquero.

Nayib Bukele se anticipó al Barcelona vs. Real Madrid con un posteo.

Barcelona vs. Real Madrid, con la presencia estelar del gran Mágico González

Jorge “Mágico” González estará en el cruce de leyendas entre Barcelona y Real Madrid, que se disputará en el recinto que lleva su nombre. Será el sábado 8 de noviembre a las 19.00 horas locales. El ídolo volverá a vestirse de blaugrana.

“Lo histórico ya lo hicimos, ahora viviremos algo Mágico. ES OFICIAL, Jorge volverá a vestir la camiseta del Barcelona en casa”, posteó la cuenta oficial. “Ya hubo una vez, aquella ocasión. Hoy la vestiremos en nuestra casa“, sentenció González.

Una versión popular cuenta que Mágico estuvo entreverado en un hecho que dio con la activación de una alarma de incendios en el hotel, episodio que complicó la integración del futbolista a la plantilla culé. Ahí se descartó darle continuidad.