Alivio en El Salvador: Bolillo Gómez confirma la recuperación de uno de sus referentes a pocos días de enfrentar a Panamá

El capitán del Alianza FC y de la Selección Nacional de El Salvador, Henry Romero, reapareció públicamente un mes después de su operación de rodilla, mostrando señales alentadoras en su proceso de recuperación. El defensor compartió en redes sociales un video desde una clínica privada, donde ya realiza ejercicios de rehabilitación bajo la supervisión de especialistas médicos.

ver también “No tiene arreglo”: Bolillo Gómez recibe la peor sentencia mientras pelea con Guatemala y Panamá por no quedarse fuera del Mundial 2026

Romero fue operado el pasado 7 de octubre debido a una lesión en el ligamento meniscal de la rodilla derecha, sufrida durante el partido ante Águila. En su momento, el club informó que el procedimiento sería una artroscopia de reparación, con un tiempo estimado de baja entre seis y ocho meses, lo que lo deja fuera del resto del Torneo Apertura 2025.

En el video publicado por el defensor, se le observa cumpliendo ejercicios de movilidad y fortalecimiento muscular, una fase crucial en el proceso de recuperación tras una cirugía de rodilla. Su regreso a las redes fue recibido con mensajes de apoyo tanto de los aficionados del Alianza como de seguidores de la selección nacional, quienes esperan verlo nuevamente en acción el próximo año.

Una baja de peso en El Salvador

Henry Romero ha sido una pieza fundamental en la defensa salvadoreña, destacándose por su liderazgo y entrega dentro del campo. Su ausencia ha sido notoria tanto en su club como en la Selección de El Salvador, dirigida por Hernán “El Bolillo” Gómez, que atraviesa un momento complicado en la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

A pesar de que El Salvador ya quedó sin opciones de clasificación, el combinado cuscatleco buscará cerrar con dignidad sus últimos compromisos ante Surinam y Panamá. En ese contexto, la recuperación del capitán representa una buena noticia a futuro, pensando en los torneos internacionales del próximo año.

ver también El Salvador no lo esperaba: Bolillo Gómez suma un refuerzo sorpresa para las Eliminatorias al Mundial 2026

Con una actitud positiva y trabajando intensamente, Henry Romero da muestras de su compromiso por volver más fuerte. Su evolución será seguida de cerca tanto por el cuerpo médico aliancista como por el cuerpo técnico de la selección, que considera al zaguero una de las figuras más importantes del fútbol salvadoreño en la actualidad.

Publicidad