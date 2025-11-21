Es tendencia:
“Indignado”: Mágico González rompe el silencio luego de la eliminación de La Selecta y cuenta lo que más le duele a El Salvador

Mágico González se mostró como nunca sobre la oportunidad que desperdició El Salvador de clasificar al Mundial 2026.

Por Juan Fittipaldi

La leyenda salvadoreña no se guardó nada.
La Selección de El Salvador dejó pasar una gran oportunidad en estas Eliminatorias Concacaf. La Selecta, que ya había clasificado al Mundial en dos ocasiones, soñaba con hacerlo por tercera vez, pero se terminó quedando con las manos vacías.

El arribo del Bolillo Gómez ilusionó a todos los salvadoreños, ya que había logrado clasificar a una Copa del Mundo con tres selecciones distintas. Lo hizo con Ecuador, Colombia y la última con Panamá en 2018. Sin embargo, no fue suficiente con su presencia como entrenador.

Jorge Mágico González, la gran leyenda de El Salvador y que fue parte de la última participación de La Selecta en España 1982, se sintió muy golpeado por la no clasificación del equipo cuscatleco. Tal es así que decidió hablar sobre lo que pasó en estas Eliminatorias.

Mágico González se sincera sobre El Salvador y cuenta lo que más le duele

En diálogo con Azul y Blanco Podcast, el Mágico confesó que aún le duele la oportunidad que no aprovechó La Selecta, debido a que Estados Unidos, México y Canadá, países que habitualmente se apoderan de las plazas de Concacaf, ya estaban clasificados.

Algo que para mi es una maldición. A mi me ha indignado en esta ocasión de no haber ido al Mundial porque no se nos va a dar una situación como esta, donde ya están clasificados todos los que nos quitan el sitio. Me duele mucho que no hayamos sabido como fútbol nacional el no haber asistido a este Mundial“, manifestó el ídolo salvadoreño.

Además, explicó que el fútbol salvadoreño se encuentra atascado y que debe hallar una solución: “Hay que hacerla a esa llave para que evolucione. Estamos atascados hace 15 o 20 años. No existe una llave para aflojar, analizar, observar y detectar. No hemos podido mantener nuestra posición con la Selección Nacional“.

