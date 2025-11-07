El Salvador se prepara para recibir a grandes leyendas del fútbol mundial y que dejaron una huella tanto en el Real Madrid como en el FC Barcelona. Será la primera vez que visiten el país salvadoreño para disputar un encuentro amistoso en el Estadio Mágico González.

Además, el de este sábado 8 de noviembre será el primer partido de la temporada entre leyendas madridistas y blaugranas. El Barça Legends tendrá su tercer duelo en la actual campaña. Anteriormente, visitó México para derrotar a los Tigres por 3-2 y hace dos semanas estuvo en Abuja (África) para vencer 3-1 a las leyendas africanas.

Este juego tendrá como principal protagonista a Jorge Mágico González, quien vestirá la camiseta azulgrana. Después de haber representado al Barça en una gira por Estados Unidos, el histórico salvadoreño volverá a ser parte del conjunto blaugrana que será comandado por Albert Ferrer.

Yaya Touré y Martín Montoya también debutarán con las leyendas del Barcelona. Se suma el brasileño Romario a esta lista de jugadores del conjunto culé. Por el lado del Madrid, estará como máxima figura Iker Casillas, quien ya llegó a El Salvador el pasado miércoles. Los precios de los boletos oscilan entre $65 y $275, según el sector del estadio.

¿A qué hora es el partido de leyendas entre Barcelona y Real Madrid?

En El Salvador, este sábado 8 de noviembre, el encuentro iniciará a las 7:00 p.m. En España, el juego será sobre la madrugada, a las 2:00 a.m. del domingo 9 de noviembre.

¿Por dónde ver EN VIVO el clásico de leyendas del Real Madrid y Barcelona en El Salvador?

Según informó el equipo blaugrana, el duelo se podrá seguir EN VIVO a través del canal oficial de Youtube del Barcelona.

Los jugadores leyendas convocados para jugar el clásico entre Barcelona y Real Madrid

Barcelona: Jesús Angoy, Vítor Baía, Frédéric Déhu, Carles Puyol, Marc Valiente, Juan Pablo Sorín, Fernando Navarro, Gerard López, Marc Crosas, Phillip Cocu, Gaizka Mendieta, Roger Garcia, Nolito, Ludovic Giuly y Javier Saviola; además de los ya mencionados Jorge ‘El Mágico’ González, Romario, Touré Yaya y Martín Montoya.

Real Madrid: Iker Casillas, Kiko Casilla, Nuñez, Pepe, Pavón, Agus, Velasco, Congo, McManaman, Julio Baptista, Savio, Amavisca, Ivan Campo, Guti, Raúl Bravo, Fernando Sanz, De la Red, Balboa y Karembeu.