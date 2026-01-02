Darwin Cerén no llega solo: Inter FA sorprende a todos en El Salvador y suma un nuevo fichaje de La Selecta

El Salvador comenzó su 2026 con movimientos futbolísticos impensados, como la llegada de Darwin Cerén a Inter FA. El mercado de pases dio esta sorpresa en las últimas horas. De forma impensada, no será este el único golpe de la institución.

Después de confirmarse su salida de Águila, el propio Cerén se encargó de decir que contaba con ofertas varias de clubes de la Liga Mayor. Además, tuvo algunos contactos con equipos de la USL. Para estos, se le exigía una prueba bimestral.

Sin embargo, al saber que el volante estaba libre, la dirigencia tecleña inició una serie de conversaciones y definieron su situación en pocos días. No tardaron en llegar a un acuerdo contractual, y se sabe que no llegará solo como refuerzo.

ver también Se revela la gran cantidad de dinero que pagó Águila para quitarse el castigo de FIFA

El Salvador se sorprende: Emerson Mauricio e Isaac Portillo jugarán en Inter FA

El Salvador entero se encuentra en vilo ante los movimientos de Inter FA dentro del mercado de fichajes. Darwin Cerén no será el único refuerzo de renombre que sumará el equipo para la venidera temporada. Dos nombres más asoman.

Emerson Mauricio también fue presentado de manera oficial como nuevo fichaje del conjunto tecleño en las últimas horas. Tiene 23 años y llega desde Alianza FC, con 29 partidos, cinco goles y tres asistencias durante la última temporada.

ver también Se fue mal de Alajuelense, Boca acaba de descartarlo y ahora jugará en un inesperado equipo de Centroamérica

Por otra parte, el presidente José Ortiz también confirmó que Isaac Portillo será una más de las flamantes incorporaciones para el próximo campeonato. Viene de convertir dos tantos en 20 enfrentamientos oficiales con la AD Isidro Metapán.

Publicidad