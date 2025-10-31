Todo El Salvador consternado con la noticia sobre el futuro de Eriq Zalaveta que nadie puede creer: “Se va a retirar”

Eriq Zavaleta mantiene consternado al fútbol de El Salvador luego de cerrar sus días en Los Ángeles Galaxy. Después de dos temporadas, el jugador se despide del club angelino y pensará la forma en la que continuará su carrera profesional.

Zavaleta defendió la camiseta blanquiazul en 226 ocasiones, dentro de las cuales marcó siete goles y otorgó tres asistencias. Lamentablemente, durante lo que va del 2025, por problemas físicos, solo pudo presentarse en siete partidos oficiales.

En gran parte, su baja temporada llevó a su salida, aunque el zaguero se despidió del vestuario al que aportó liderazgo, experiencia y solidez defensiva. Los rumores sobre su futuro se dividen en varios caminos, y hasta dijeron que “se va a retirar”.

Eriq Zavaleta tiene en vilo a El Salvador: salió de la MLS y parece que “se va a retirar”

Después de confirmarse su salida de Los Ángeles Galaxy, el futuro del defensor parecía apuntar hacia Centroamérica. Contradictoriamente, según la información de El Pájaro Picón, el retiro parece ser la opción más acertada para Eriq Zavaleta.

El periodista Christian Peñate afirmó que Zavaleta estaría en tratativas para fichar por Alianza FC. “Hay conversaciones y todo apunta a que el 2026 se viene potente”, dijo el reportero. La transferencia hasta podría ayudar a que regrese a La Selecta.

Los Albos no son los únicos interesados en el pase del zaguero. Otro club grande de la región también habría iniciado gestiones para sumarlo a su plantilla. Se trata del FAS. El Clásico de El Salvador se disputa también el pase de este futbolista.