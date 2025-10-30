¿Karma?: Rechazó a la Selección de El Salvador y ahora recibe una mala noticia que perjudicará su futuro

El defensor salvadoreño Eriq Zavaleta cerró oficialmente su etapa con el LA Galaxy luego de cuatro temporadas vistiendo los colores del histórico conjunto angelino. La noticia fue confirmada por el club a través de un comunicado en sus redes sociales, donde anunció la no renovación de su contrato para la temporada 2026 de la MLS.

El equipo de la Ciudad de Los Ángeles agradeció al zaguero cuscatleco su entrega y profesionalismo durante su paso por la institución, despidiéndolo con el mensaje: “Once Galaxy, always Galaxy” (“Una vez Galaxy, siempre Galaxy”). En el mismo anuncio, el club informó también la salida del delantero Miguel Berry y, hasta el momento, la del mediocampista Diego Fagúndez, como parte de la reestructuración del plantel para el próximo año.

Durante su estancia en el LA Galaxy, Zavaleta disputó 35 partidos oficiales, en los que marcó dos goles. En la temporada 2025 acumuló 143 minutos en cinco encuentros, siendo su año más activo el 2023, cuando sumó 482 minutos en once presentaciones. Su llegada al club angelino se produjo en 2022, tras su paso por el Toronto FC, donde también había dejado huella en la Major League Soccer.

Uno de los momentos más destacados de su etapa con los angelinos fue la conquista del título de la MLS en 2024, su segundo campeonato liguero en Estados Unidos, luego de haber levantado el trofeo anteriormente con el conjunto canadiense. Este logro consolidó su trayectoria como uno de los defensores centroamericanos más experimentados del fútbol norteamericano.

Eriq Zavaleta con complicaciones tras rechazar a El Salvador

A pesar de que Zavaleta decidió no continuar con la Selección de El Salvador, su futuro a nivel de clubes sigue siendo una incógnita. Sin embargo, fuentes cercanas al jugador aseguran que su intención es permanecer en la MLS, donde ha construido una sólida carrera y mantiene reconocimiento por su liderazgo y compromiso dentro del campo.

El adiós de Eriq Zavaleta marca el final de una etapa significativa tanto para el jugador como para el LA Galaxy, que pierde a un referente de experiencia en su zona defensiva. Mientras el club angelino comienza a planificar su nueva era, el futbolista salvadoreño se prepara para escribir el próximo capítulo de su carrera, en busca de seguir dejando huella en el fútbol estadounidense.