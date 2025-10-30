Tras salir de LA Galaxy, Eriq Zavaleta se aleja de la MLS y es pretendido por dos clubes grandes de Centroamérica: “Podría llegar”

El defensor salvadoreño-estadounidense Eriq Zavaleta, uno de los nombres más reconocidos de la Selección Nacional de El Salvador, cerró oficialmente su etapa en la MLS tras no ser renovado por el LA Galaxy para la temporada 2026.

El club angelino confirmó su salida en un comunicado al presentar la lista de jugadores que no continuarán en el plantel. Con esto, el zaguero de 33 años se despide luego de dos temporadas en las que aportó liderazgo, experiencia y solidez defensiva, consolidándose como una voz de mando tanto en el vestuario como en la cancha.

¿Cuáles son los dos grandes de Centroamérica que quieren a Zavaleta?

Tras confirmarse su salida, el futuro del defensor apunta ahora hacia Centroamérica. Según informó el periodista Cristian Peñate, Eriq Zavaleta podría fichar por el Alianza FC de El Salvador, uno de los clubes más poderosos del país. “Hay conversaciones y todo apunta a que el 2026 se viene potente”, reveló el repotero.

Sin embargo, el Alianza no es el único interesado. Otro club grande de la región también habría iniciado gestiones para sumarlo a su plantilla: FAS. El clásico salvadoreño también busca al ex legionario.

Eriq Zavaleta podría jugar en El Salvador. (Foto: La Selecta)

Zavaleta, quien también ha pasado por clubes como Toronto FC y Seattle Sounders, ha disputado más de 170 partidos en la MLS y ha sido pieza clave en la defensa de la selección salvadoreña durante varios años hasta que decidió dar un paso al costado.

De concretarse, Eriq Zavaleta podría convertirse en uno de los grandes fichajes del 2026 en la región, marcando un nuevo capítulo en su carrera lejos de la MLS, pero más cerca que nunca de su país y de su gente.