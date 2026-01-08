La Liga Deportiva Alajuelense trabaja rápidamente en concretar nuevos fichajes para luchar por el bicampeonato nacional. Se prepara para un semestre en el que también tendrá la Concachampions, un objetivo al que le pondrán atención especial en el cuadro manudo.

En lo que va del mercado, la Liga tuvo muchas bajas, pero tan solo pudo confirmar una alta: la de Kenneth Vargas. Desde que finalizó el Apertura 2025, se marcharon cinco jugadores de manera oficial, aunque los rumores indican que más nombres podrían irse por decisión de Machillo Ramírez.

Alajuelense inició gestiones por Jorge Álvarez de Olimpia

Con respecto a las llegadas, en las últimas horas se dio a conocer una información muy importante para cerrar el segundo fichaje. De acuerdo a lo que reveló el periodista hondureño Álvaro De La Rocha, Alajuelense “inició gestiones para abordar el fichaje de Jorge Álvarez“.

El informante catracho agregó que ya existió una comunicación directa con el futbolista y también con el Olimpia, club dueño de su ficha. “Espera cerrar este enorme movimiento en la actual ventana“, agregó sobre la confianza de Alajuelense para que Álvarez sea jugador manudo.

Cabe recordar que tiene contrato con Olimpia hasta diciembre de este año. Además, en los Merengues no tienen intención de dejarlo ir al jugador del seleccionado catracho. Sin embargo, la última información podría cambiar el futuro de Álvarez.

El mediocampista hondureño viene de ser campeón del Apertura 2025 con el Albo. Se consagró este miércoles tras la victoria por 1-0 contra Marathón en la vuelta (global de 3-2), duelo en el que Álvarez fue de la partida después de haber ingresado en el final en el encuentro de ida.