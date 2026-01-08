Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

“Inició gestiones”: Alajuelense se mueve en el mercado y trabaja para cerrar el fichaje extranjero que tanto busca Machillo Ramírez

El mediocampista está en el radar de Alajuelense después de que haya finalizado su participación con su equipo.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El DT cerca de sumar otro refuerzo.
© Rafael PachecoEl DT cerca de sumar otro refuerzo.

La Liga Deportiva Alajuelense trabaja rápidamente en concretar nuevos fichajes para luchar por el bicampeonato nacional. Se prepara para un semestre en el que también tendrá la Concachampions, un objetivo al que le pondrán atención especial en el cuadro manudo.

En lo que va del mercado, la Liga tuvo muchas bajas, pero tan solo pudo confirmar una alta: la de Kenneth Vargas. Desde que finalizó el Apertura 2025, se marcharon cinco jugadores de manera oficial, aunque los rumores indican que más nombres podrían irse por decisión de Machillo Ramírez.

Alajuelense inició gestiones por Jorge Álvarez de Olimpia

Con respecto a las llegadas, en las últimas horas se dio a conocer una información muy importante para cerrar el segundo fichaje. De acuerdo a lo que reveló el periodista hondureño Álvaro De La Rocha, Alajuelense “inició gestiones para abordar el fichaje de Jorge Álvarez“.

Machillo Ramírez retoma la limpia: Alajuelense deja ir a un ex Saprissa y ya tiene nuevo equipo en Costa Rica

ver también

Machillo Ramírez retoma la limpia: Alajuelense deja ir a un ex Saprissa y ya tiene nuevo equipo en Costa Rica

El informante catracho agregó que ya existió una comunicación directa con el futbolista y también con el Olimpia, club dueño de su ficha. “Espera cerrar este enorme movimiento en la actual ventana“, agregó sobre la confianza de Alajuelense para que Álvarez sea jugador manudo.

Captura de X.

Captura de X.

Cabe recordar que tiene contrato con Olimpia hasta diciembre de este año. Además, en los Merengues no tienen intención de dejarlo ir al jugador del seleccionado catracho. Sin embargo, la última información podría cambiar el futuro de Álvarez.

Publicidad

El mediocampista hondureño viene de ser campeón del Apertura 2025 con el Albo. Se consagró este miércoles tras la victoria por 1-0 contra Marathón en la vuelta (global de 3-2), duelo en el que Álvarez fue de la partida después de haber ingresado en el final en el encuentro de ida.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alajuelense deja ir a un ex Saprissa y ya tiene nuevo equipo en Costa Rica
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense deja ir a un ex Saprissa y ya tiene nuevo equipo en Costa Rica

Valencia ficharía a Kenay Myrie y Saprissa ya tiene un candidato para reemplazarlo
Deportivo Saprissa

Valencia ficharía a Kenay Myrie y Saprissa ya tiene un candidato para reemplazarlo

Fernán Faerron a Saprissa: Kevin Jiménez aclara cómo está la novela del mercado de fichajes
Deportivo Saprissa

Fernán Faerron a Saprissa: Kevin Jiménez aclara cómo está la novela del mercado de fichajes

“Petición exclusiva”: Javier López confirma la noticia que Motagua tanto esperaba y que Xelajú ya conoce
Honduras

“Petición exclusiva”: Javier López confirma la noticia que Motagua tanto esperaba y que Xelajú ya conoce

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo