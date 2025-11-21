Fue legionario y Selección de El Salvador, pero ahora lanza fuerte cuestionamiento a su actual club

El delantero del CD FAS, Dustin Corea, volvió a generar conversación en redes sociales. En las últimas semanas, el atacante ha utilizado su cuenta de X para expresar sin filtros su visión sobre el fútbol salvadoreño, dejando varias indirectas que no han pasado desapercibidas. Esta vez, su mensaje apuntó directamente a la Primera División y a la falta de incentivos económicos para los jugadores.

Corea publicó un mensaje contundente, justo cuando el Apertura 2025 ha entrado en la fase de cuartos de final. El atacante cuestionó que los clubes se nieguen a ofrecer gratificaciones, aun en momentos decisivos del torneo, lo que —según él— afecta la motivación de los futbolistas. El delantero ha sido claro en su postura: los equipos deben reconocer el esfuerzo en la cancha con estímulos concretos.

El jugador tigrillo escribió: “Siento que la Primera División de El Salvador debería tener un premio al mejor jugador de la final, ya que unos equipos no quieren dar premio“. Su publicación estuvo acompañada de emojis simbólicos —una cara analítica, un cerebro y un retrete— que reforzaron el sentido crítico del mensaje y dejaron abierta la interpretación para quienes siguen la realidad de la liga.

Dustin Corea lanza fuerte crítica al futbol de El Salvador

La postura del atacante no es casual. Dustin Corea, quien ha aportado goles clave a los santanecos esta temporada, considera que un reconocimiento individual en instancias finales sería un estímulo justo para los jugadores, quienes enfrentan presiones deportivas y, en muchos casos, condiciones económicas inestables.

Cabe recordar que varios equipos de la Liga Mayor de Fútbol (LMF) han atravesado problemas financieros en este torneo. De hecho, FAS, aunque desde el silencio del grupo, también se vio afectado por retrasos salariales, un tema que ha marcado el ambiente del club santaneco en repetidas ocasiones en los últimos años.

El mensaje de Corea vuelve a encender el debate sobre la profesionalización del fútbol salvadoreño. Sus palabras, directas y respaldadas por su rendimiento en el campo, reafirman la necesidad de que la Primera División adopte medidas que incentiven, valoren y den estabilidad al trabajo de los futbolistas, especialmente en las etapas más decisivas del campeonato.