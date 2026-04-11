¿Se pierde la temporada? Desde Rusia llega la actualización de la lesión de Brayan Gil que tiene en vilo a El Salvador

El delantero salvadoreño Brayan Gil vivió una noche de contrastes en la Liga Premier de Rusia. Cuando todo apuntaba a que podía alcanzar un momento histórico con el Baltika Kaliningrado, el atacante encendió las alarmas tras salir lesionado en el duelo frente al Pari Nizhniy Novgorod.

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El cuscatleco fue sustituido al minuto 31, luego de una jugada en la que pisó mal el terreno de juego. En su lugar ingresó Derik Lacerda, mientras la preocupación crecía tanto en el cuerpo técnico de la Selección de El Salvador, como a los aficionados.

La escena fue inquietante: Gil abandonó el campo con asistencia médica, mostrando claras señales de dolor y sin poder apoyar correctamente su pierna derecha. El momento generó tensión, especialmente porque el delantero estaba a las puertas de igualar el récord goleador de Jorge El Mágico González.

Incertidumbre por su estado físico

Aunque inicialmente surgieron rumores sobre una posible lesión grave en el tendón de Aquiles, el entorno del jugador ha salido al paso para calmar la situación. Según fuentes cercanas, el panorama sería más alentador, aunque todavía no hay un diagnóstico definitivo.

Cabe recordar que Gil ya había sufrido una distensión de pantorrilla en noviembre pasado, aunque en esa ocasión logró recuperarse rápidamente sin perderse partidos. Este antecedente mantiene la esperanza de que su nueva molestia no sea de larga duración.

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El Baltika Kaliningrado emitirá un parte médico oficial en los próximos días, el cual determinará el alcance real de la lesión y el tiempo de recuperación. Mientras tanto, El Salvador permanece atento, esperando que su goleador pueda volver pronto y seguir persiguiendo la historia en el fútbol europeo.

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