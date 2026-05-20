Paté Centeno recibe la sentencia que no quería oír sobre el futuro de Mario González en San Carlos: “Otro club importante”

El guardameta salvadoreño Mario González continúa consolidándose como una de las figuras más destacadas del fútbol centroamericano gracias a sus sobresalientes actuaciones con la Asociación Deportiva San Carlos. Desde su llegada al balompié costarricense, el arquero ha demostrado seguridad, liderazgo y regularidad bajo los tres postes, convirtiéndose en un referente para su equipo y ganándose el reconocimiento tanto de aficionados como de especialistas.

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Su rendimiento ha sido tan consistente que el entrenador Walter Centeno lo considera una pieza indispensable dentro de su proyecto deportivo. Con la mirada puesta en el Torneo Apertura 2026 de Costa Rica, la institución confía en que González mantenga el nivel mostrado durante la temporada anterior para luchar por puestos protagónicos y competir por los principales objetivos del campeonato costarricense.

El crecimiento del guardameta no ha pasado desapercibido en su país natal. Desde El Salvador, una de las voces más autorizadas para hablar de su evolución es la de Hugo Pérez, quien dirigió al portero durante su etapa al frente de la selección nacional y fue testigo directo de su consolidación como titular de la Azul y Blanco.

Hugo Pérez pide que cambie de equipo

Durante una conversación con el periodista Christian Peñate, Hugo Pérez elogió el presente futbolístico del arquero, aunque también consideró que ha llegado el momento de dar un paso más en su carrera profesional. “Yo siempre decía que para su beneficio los jugadores de selección deben jugar fuera del país. Mario tiene calidad de jugar en otro club importante de Costa Rica. Ha tenido un buen año en Costa Rica. No dudo que puede jugar en club más grande de Centroamérica”, expresó el estratega salvadoreño, destacando el potencial que observa en el guardameta.

Las declaraciones de Pérez refuerzan la percepción de que González podría estar listo para asumir nuevos desafíos dentro de la región. Su experiencia internacional, sumada a la madurez adquirida en el fútbol costarricense, lo convierten en un candidato atractivo para equipos con mayores aspiraciones deportivas. Además, su desempeño constante ha fortalecido su reputación como uno de los porteros más confiables del área centroamericana.

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Mientras tanto, Mario González continúa enfocado en su presente con San Carlos, donde buscará seguir siendo determinante durante el Apertura 2026. Sin embargo, las palabras de Hugo Pérez abren nuevamente el debate sobre un posible salto a una institución de mayor peso en Costa Rica o incluso en otro país de la región. Por ahora, el arquero sigue respondiendo dentro de la cancha y demostrando que su crecimiento futbolístico aún tiene margen para alcanzar nuevas alturas.

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