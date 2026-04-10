Brayan Gil tiene en vilo a El Salvador al acechar un récord del “Mágico” González

El fútbol salvadoreño está a las puertas de un momento histórico en Europa gracias a Brayan Gil. Este sábado 11 de abril, el delantero saltará al campo con el Baltika Kaliningrado para enfrentar al Pari Nizhniy Novgorod en la Liga Premier de Rusia, con la mira puesta en alcanzar una marca que podría inscribir su nombre entre los más grandes del país.

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Brayan Gil llega a este compromiso con 13 goles en la temporada, colocándose a solo uno de igualar un registro histórico para el fútbol cuscatleco. Su rendimiento ha sido constante y su impacto en el equipo ruso lo posiciona como una de las grandes revelaciones del campeonato.

La cifra que persigue no es menor: los 14 goles en una misma temporada europea, una marca que comparten dos leyendas del balompié salvadoreño. El primero en lograrlo fue Jorge “Mágico” González, quien brilló con el Cádiz CF en la campaña 1983-84. Décadas después, Nelson Bonilla repitió la hazaña con el Zira FK en la temporada 2015-2016.

A un paso de la historia

El presente de Gil es inmejorable. Actualmente se ubica como el segundo máximo goleador de la liga rusa 2025-26, solo por detrás del colombiano Jhon Córdoba del Krasnodar, lo que dimensiona el nivel que está mostrando en una de las ligas más exigentes del continente.

A lo largo de los años, Europa ha sido un territorio complicado para los salvadoreños. Futbolistas como Arturo Álvarez o Pablo Punyed dejaron huella, mientras que otros como Rafael Burgos y Dustin Corea aportaron goles importantes, pero ninguno alcanzó cifras como las que hoy está cerca de lograr Gil.

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Con siete jornadas por disputarse y un estado de forma envidiable, el delantero tiene todo a su favor para hacer historia. Este sábado, a las 10:30 a.m., todas las miradas estarán puestas en Kaliningrado, donde Brayan Gil buscará dar el golpe definitivo y convertirse en el nuevo referente goleador salvadoreño en Europa.

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