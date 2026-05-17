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Itzel Colocho no esconde su amor por El Salvador luego de aceptar jugar por la Selección Nacional

Colocho se muestra entusiasmado por jugar con La Selecta.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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El legionario no escondió su emoción
© Noticias El SalvadorEl legionario no escondió su emoción

Aunque nació y creció en España, Itzel Colocho siempre mantuvo un fuerte vínculo con El Salvador gracias a las raíces familiares heredadas de su abuelo paterno, Gilberto Colocho Jaén, originario de Santa Ana. El joven defensor central, actualmente vinculado al Espanyol, reveló que desde pequeño escuchó historias sobre el país centroamericano dentro de su hogar, algo que terminó fortaleciendo su deseo de representar a la Selecta.

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Desde pequeño mi abuelo me hablaba un poco de Santa Ana y de El Salvador, recordó el futbolista durante una entrevista con EL GRÁFICO. Colocho explicó que toda la familia de su padre tiene origen salvadoreño, aunque tanto él como su papá nacieron en territorio español. A pesar de la distancia, las conversaciones sobre el país y las costumbres familiares siempre estuvieron presentes, creando una conexión emocional que hoy cobra aún más fuerza.

El juvenil confesó que esa cercanía con sus raíces nunca desapareció y que constantemente mantuvo interés por el país de donde proviene su familia. “Siempre he estado en contacto un poco con El Salvador, con el país de donde viene mi abuelo”, comentó el zaguero, quien ahora comienza una nueva etapa futbolística tras recibir oficialmente su pasaporte salvadoreño y ser convocado al proceso de la selección Sub-20.

Itzel Colocho: “Vestir la camiseta es un sueño”

Para Colocho, vestir los colores nacionales representa mucho más que una oportunidad deportiva. El defensor aseguró que este momento significa cumplir un sueño familiar que se construyó durante años. “Poder recuperar esa conexión gracias al fútbol nos hace mucha ilusión a mi familia, a mi padre y a mí”, expresó con emoción. Además, recordó que su abuelo le hablaba de las diferencias entre el fútbol salvadoreño y el europeo, aunque reconoce entre risas que era muy pequeño para entender muchos detalles. “Me explicaba que el fútbol era bastante distinto al de Europa”, agregó.

El joven central también dejó claro el sentimiento especial que le genera representar a la Selecta. “Vestir la camiseta de El Salvador es un orgullo y un sueño”, afirmó. A pesar de haberse formado futbolísticamente en España, Colocho ya comienza a familiarizarse con el entorno del fútbol salvadoreño y aseguró que conoce clubes históricos como FAS, además de Alianza y Isidro Metapán.

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Con apenas 19 años, Itzel Colocho inicia un camino que podría convertirlo en una de las nuevas apuestas del fútbol salvadoreño. Más allá del crecimiento deportivo, el defensor espera que esta experiencia le permita fortalecer aún más el lazo familiar que comenzó hace décadas con la historia de su abuelo santaneco. Ahora, el joven defensor buscará escribir su propia historia con la camiseta de El Salvador y demostrar que sus raíces también se defienden dentro de la cancha.

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