“A la brevedad”: Yamil Bukele ordena una revisión para solucionar problemas en el futbol de El Salvador

La final del Torneo Clausura 2026 de El Salvador dejó mucho más que emociones dentro del terreno de juego. La intensa lluvia que cayó sobre el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González provocó una considerable acumulación de agua en varios sectores de la cancha, una situación que complicó el desarrollo normal del encuentro y que ahora ha encendido las alarmas sobre el estado del sistema de drenaje del principal escenario deportivo de El Salvador.

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Ante las imágenes que dieron la vuelta al país, el presidente de la Fesfut, Yamil Bukele, reaccionó de manera inmediata y confirmó que se realizará una evaluación técnica especializada para determinar las causas exactas del problema. El dirigente explicó que expertos internacionales llegarán al país para inspeccionar tanto el terreno de juego como toda la infraestructura relacionada con el drenaje del estadio.

El presidente de la Fesfut aseguró que la decisión fue tomada con rapidez y responsabilidad, con el objetivo de obtener un diagnóstico independiente. Según detalló, los especialistas encargados de la revisión no participaron ni en el proceso de remodelación del inmueble ni en las labores periódicas de mantenimiento, por lo que su análisis permitirá contar con una valoración objetiva de lo ocurrido durante la final.

INDES ordena revisión urgente tras el estancamiento de agua en la final

El máximo dirigente del deporte salvadoreño fue claro al referirse a la situación que se observó en la cancha. “En definitiva, se tendrá que revisar el drenaje del Estadio Nacional Jorge ‘El Mágico’ González”, escribió Bukele, quien además planteó diferentes hipótesis sobre lo sucedido. “Que haya caído mucha agua en poco tiempo, que exista falta de mantenimiento o que el sistema tenga algún daño”, señaló al explicar los posibles factores que serán analizados por los expertos.

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Asimismo, el funcionario enfatizó que la inspección debe realizarse con prontitud para evitar que una situación similar vuelva a repetirse en futuros eventos deportivos. “La revisión deberá realizarse a la brevedad”, expresó Bukele, dejando claro que la prioridad será identificar la causa real del inconveniente y aplicar las correcciones necesarias para garantizar condiciones óptimas en uno de los estadios más importantes del país.

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Otro de los puntos aclarados por el presidente del INDES fue el funcionamiento del sistema de iluminación LED, el cual respondió correctamente pese a las variaciones eléctricas registradas durante la tormenta que afectó distintos sectores de San Salvador. Mientras se esperan los resultados de la evaluación técnica, el episodio ha abierto un amplio debate sobre el mantenimiento y la capacidad de respuesta de la infraestructura deportiva salvadoreña, especialmente en escenarios destinados a albergar partidos de alta exigencia y eventos de gran magnitud.