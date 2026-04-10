Mientras es buscado por varios equipos, Brayan Gil recibe la noticia que puede acelerar su salida de Rusia

Brayan Gil está registrando la mejor temporada a nivel individual como futbolista profesional. El delantero nacido en Colombia y nacionalizado salvadoreño registra números goleadores más que destacables que lo ubican entre los mejores de su liga.

Actualmente, Gil es el segundo máximo goleador de la Liga Premier de Rusia. Suma 13 anotaciones y está sólo por detrás de Jhon Córdoba del Krasnodar, que acumula 14 goles. Este número le permitió a Brayan superar la máxima cifra que había anotado un futbolista del Baltika Kaliningrad en una misma temporada.

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Brayan Gil elegido como el mejor jugador del mes en Rusia

En medio de este increíble presente personal, el futbolista de la Selección de El Salvador fue reconocido como el mejor jugador del mes de marzo de su equipo. Recibió un cuadro que le quedará de recuerdo y también se llevó un masajeador eléctrico como recompensa.

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Este reconocimiento por parte del Baltika demuestra que Gil atraviesa un gran momento futbolístico. El hecho de que continúe en este mismo nivel provoca que los equipos interesados en contar con sus servicios posen sus ojos aún más, ya que está en el auge de su carrera.

Si bien transita por la mejor etapa a nivel profesional, aún no se sabe cuánto más tiene para dar Brayan Gil como jugador. Esto se conocerá si el de La Selecta sale de Rusia y se une a una liga de mayor jerarquía para que pueda seguir progresando.

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Cabe resaltar que el delantero salvadoreño está en el radar de varios países en los que se incluye Rusia. El goleador podría dar el salto a los equipos grandes de la competencia doméstica, aunque también lo siguen de Arabia Saudí, Brasil, entre otros destinos.