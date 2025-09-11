El Bolillo en alerta: El Salvador recibe la sentencia de FIFA que tanto se temía para las Eliminatorias Mundialistas

La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) confirmó este jueves 11 de septiembre la apertura de un expediente disciplinario por parte de la FIFA, tras los incidentes registrados durante el partido eliminatorio rumbo al Mundial 2026 contra Surinam, disputado el pasado 8 de septiembre en el Estadio Cuscatlán. El procedimiento responde a comportamientos indebidos de algunos aficionados, lo que pone bajo la lupa al máximo escenario deportivo del país.

ver también Todo El Salvador consternado por la decisión de FIFA y Concacaf que puede complicar su clasificación al Mundial 2026: “Medidas disciplinarias”

La FESFUT emitió un comunicado en el que reiteró su rechazo absoluto a cualquier forma de racismo, discriminación u ofensa homofóbica, asegurando que comparte la política de tolerancia cero de la FIFA. Además, recalcó que el fútbol salvadoreño y el Estadio Cuscatlán deben ser espacios de convivencia, respeto y unidad, por lo que ya se han implementado medidas inmediatas para reforzar la seguridad y garantizar un ambiente sano.

Surinam busca que se sancione a El Salvador

Por su parte, la delegación de Surinam rompió el silencio y denunció que varios de sus jugadores fueron víctimas de insultos racistas al final del encuentro. El delegado de prensa, Quaraisy Nagessersing, relató que mientras los futbolistas agradecían a la afición, parte del público lanzó expresiones ofensivas como “son negros” o “son monos”. El dirigente aseguró que estos hechos fueron reportados al comisionado del partido y al director de competición de la Concacaf, además de enviar una carta oficial a FIFA y Concacaf denunciando lo ocurrido.

Publicidad

Publicidad

Nagessersing calificó el hecho como “muy grave”, destacando que incluso hubo comentarios ofensivos desde oficiales presentes en el vestuario, lo que incrementa la gravedad del caso. “Tengo 40 años en el deporte y nunca vimos algo así en El Salvador”, expresó con indignación.

Publicidad

La Fesfut se aliará con FIFA

La FESFUT informó que colabora plenamente con los órganos competentes de la FIFA, entregando toda la documentación y pruebas solicitadas. La institución confía en que la transparencia y el compromiso permitirán fortalecer la imagen del fútbol salvadoreño y asegurar que situaciones como estas no se repitan en el futuro.

Publicidad

ver también Conmoción en El Salvador por la noticia de última hora que acerca a La Selecta al Mundial 2026: sufren Panamá y Guatemala

Finalmente, la federación agradeció el apoyo de la afición a la Selección Nacional e hizo un llamado a que los seguidores se conviertan en ejemplo de respeto y pasión positiva, dejando de lado cualquier comportamiento que manche el nombre de El Salvador en el ámbito internacional.