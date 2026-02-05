No solo es Styven Vásquez: El Bolillo Gómez celebra el nuevo legionario del futbol de El Salvador

Andrés Hernández fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del Hartford Athletic de la USL Championship, una incorporación que refuerza el vínculo entre el fútbol centroamericano y las ligas de ascenso en Estados Unidos, de cara a la temporada 2026.

El mediocampista salvadoreño da así un paso importante en su carrera profesional, al sumarse a un club que busca consolidarse en una de las competiciones más exigentes del fútbol estadounidense. Hernández llega procedente del Alianza FC, institución a la que se incorporó en el Clausura 2024 y donde vivió la etapa más exitosa de su trayectoria.

Con los albos, el volante central se convirtió en una pieza confiable del mediocampo y logró conquistar dos títulos de la Liga Mayor, consolidándose como un jugador acostumbrado a la presión competitiva y a los partidos decisivos. Antes de su paso por Alianza, también defendió los colores de Platense, club con el que se dio a conocer en el balompié nacional.

El Hartford Athletic resaltó en sus redes sociales el perfil del futbolista cuscatleco, destacando su mentalidad ganadora, su experiencia internacional y su alto ritmo de trabajo, cualidades que el cuerpo técnico considera claves para fortalecer la zona media del equipo.

Durante la última temporada en El Salvador, Hernández disputó 19 partidos oficiales, aportando equilibrio, orden y despliegue físico en el mediocampo de Alianza, además de formar parte de un plantel acostumbrado a pelear por campeonatos y mantener un alto nivel de exigencia.

El fichaje está sujeto a la aprobación de la liga y la federación correspondiente, y se espera que el salvadoreño pueda realizar su debut oficial en la USL Championship durante la temporada 2026. En Hartford confían en que su llegada aporte solidez, intensidad y liderazgo, elementos clave para competir en una liga cada vez más exigente.

