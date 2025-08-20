“Sabemos donde les duele”: Ernesto Corti sorprende con su advertencia a Alajuelense para su visita a Alianza

La cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025 tendrá uno de los partidos más llamativos, cuando la Liga Deportiva Alajuelense visite la cancha de Alianza de El Salvador, en un duelo directo por adueñarse del segundo lugar de la tabla del Grupo A.

Ernesto Corti, entrenador de los paquidermos, habló sobre el importante compromiso ante los leones, aunque elogió a su rival de este jueves, también dedicó unas palabras para advertir al rival, asegurando que los ticos no la tendrán fácil en el estadio Nacional Jorge El Mágico González.

El estratega de los elefantes fue claro en decir que se buscará tener un buen resultado, “estar a la altura” ante un contrincante que en el papel es favorito, pero sabe que si logra la victoria estaría dando un paso importante para clasificar a la siguiente fase.

La advertencia de Ernesto Corti a Alajuelense.

“Alajuelense es el equipo más importante de la zona. Nosotros tenemos lo nuestro, sabemos dónde les duele a ellos. Hay que jugar el partido. Carlos Salazar estará en la convocatoria”, comenzó diciendo.

“Esperamos estar a la altura. Hemos trabajado mucho para llegar a estas instancias con posibilidades de clasificar”, agregó diciendo el entrenador que se ilusiona en poder tener el resultado que los acerque a su objetivo.

“Todos nuestros partidos son finales, estamos tranquilos. Venimos haciendo las cosas bien en la Copa. Henry Romero es importante su ausencia se va a notar, quien lo remplaza es alguien que sabe enfrentar estos partidos”, concluyó.

Alianza es tercero de la tabla del Grupo A con cuatro puntos, mientras que Alajuelense todavía no ha logrado los resultados suficientes y se ubica en la cuarta casilla con tres unidades.