Alajuelense vs. Alianza: ¿A qué hora juega y cómo ver al equipo de Machillo Ramírez? Copa Centroamericana 2025

La Liga Deportiva Alajuelense afrontará un compromiso determinante en su visita a El Salvador para medirse ante Alianza, en el marco de la cuarta jornada de la Copa Centroamericana 2025.

En esta fase de la Copa Centroamericana 2025 cada equipo únicamente disputa cuatro encuentros: dos como local y dos en condición de visitante. Bajo este formato tan reducido, la competencia se vuelve sumamente exigente, pues solo los dos primeros lugares de cada grupo logran avanzar a la siguiente ronda.

¿A qué hora juega Alajuelense vs. Alianza?

El parrido entre Alajuelense y Alianza se disputará mañana jueves 21 de agosto a las 7:00 pm hora de Costa Rica desde el Estadio Nacional Jorge «El Mágico» González.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Alajuelense vs. Alianza?

Este compromiso de la Copa Centroamericana entre Alajuelense y Alianza estará disponible para toda la región y podrá seguirse en vivo a través de la señal de ESPN o bien mediante la plataforma de streaming Disney+, donde los aficionados podrán disfrutar de la transmisión completa del encuentro.

Machillo Ramírez. entrenador de Alajuelense

¿Cómo llega Alajuelense?

Los rojinegros llegan a este duelo con la necesidad de sumar puntos, ya que actualmente se ubican en el cuarto lugar del grupo A con tres unidades, producto de la derrota sufrida en casa ante Plaza Amador y la victoria conseguida como visitantes frente a Managua.

¿Cómo llega Alianza?

Por su parte, Alianza ocupa la tercera posición con cuatro puntos, luego de vencer a Managua en condición de local y empatar ante Antigua de Guatemala. Esta diferencia mínima entre ambos equipos convierte el partido en un choque directo por la clasificación, con la presión extra de que cada punto será vital en la recta final de la fase de grupos.