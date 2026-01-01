Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

Ni Firpo ni FAS: el nuevo equipo de la Liga Mayor que negocia con Darwin Cerén tras su salida de Águila

Después de terminar su contrato con Águila, Darwin Cerén cambiará de equipo para el Clausura 2026.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El histórico mediocampista tuvo una polémica salida.
© CD ÁguilaEl histórico mediocampista tuvo una polémica salida.

La salida de Darwin Cerén de Águila fue una de las grandes sorpresas en el inicio del mercado de fichajes en El Salvador. El experimentado futbolista no renovó su contrato y tuvo algunas diferencias con la directiva de los Emplumados que decidió exponer.

El vicepresidente David Ventura confesó a El Gráfico que no hubo acuerdo en la renovación por las exigencias económicas de Cerén: “Sus pretensiones estaban totalmente fuera de presupuesto nuestro, muy alejadas de nuestra realidad. Eso quizás fue lo principal“.

Sin embargo, el histórico de La Selecta desmintió esta versión en el Tik Tok de Crónicas de Primera: “Nunca pedí un aumento de salario. Lo único que agregué a mi sueldo base fue el alquiler de la casa. En ocasiones Águila pasaba meses sin pagar la renta y el dueño me quería sacar. Quería ahorrarme ese problema”.

Se revela la gran cantidad de dinero que pagó Águila para quitarse el castigo de FIFA

ver también

Se revela la gran cantidad de dinero que pagó Águila para quitarse el castigo de FIFA

Con la historia de Cerén en Águila consumada, surgieron los nombres de dos equipos interesados en su ficha. Tanto FAS como Firpo se mostraron interesados en contar con sus servicios, pero el que tomó la delantera en las negociaciones es otro club de la Liga Mayor.

El nuevo club de la Liga Mayor que negocia con Darwin Cerén

Según la información de El Gráfico, el jugador de 36 años está cerca del Inter FA: “Mantiene conversaciones avanzadas con el mediocampista Darwin Cerén. Aunque el fichaje aún no está cerrado, las negociaciones se encuentran bien encaminadas“.

El de Quezaltepeque cambiará de equipo después de tres años enteros en el cuadro aguilucho. Muchos quieren contar con sus servicios, pero todo parece indicar que sería nuevo jugador del club que tomó la plaza del histórico CD Dragón en 2025.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Darwin Cerén se fue de Águila y dos grandes de El Salvador lo buscan
El Salvador

Darwin Cerén se fue de Águila y dos grandes de El Salvador lo buscan

Darwin Cerén reacciona luego de su expulsión tras la fuerte entrada en la derrota de Águila vs. Firpo
El Salvador

Darwin Cerén reacciona luego de su expulsión tras la fuerte entrada en la derrota de Águila vs. Firpo

Darwin Cerén perdió la cabeza en el partido de Águila contra Firpo por las semifinales del Apertura 2025
El Salvador

Darwin Cerén perdió la cabeza en el partido de Águila contra Firpo por las semifinales del Apertura 2025

LDA consigue la firma que Machillo Ramírez reclamaba tras la llegada de Kenneth Vargas
Liga Deportiva Alajuelense

LDA consigue la firma que Machillo Ramírez reclamaba tras la llegada de Kenneth Vargas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo