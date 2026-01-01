La salida de Darwin Cerén de Águila fue una de las grandes sorpresas en el inicio del mercado de fichajes en El Salvador. El experimentado futbolista no renovó su contrato y tuvo algunas diferencias con la directiva de los Emplumados que decidió exponer.

El vicepresidente David Ventura confesó a El Gráfico que no hubo acuerdo en la renovación por las exigencias económicas de Cerén: “Sus pretensiones estaban totalmente fuera de presupuesto nuestro, muy alejadas de nuestra realidad. Eso quizás fue lo principal“.

Sin embargo, el histórico de La Selecta desmintió esta versión en el Tik Tok de Crónicas de Primera: “Nunca pedí un aumento de salario. Lo único que agregué a mi sueldo base fue el alquiler de la casa. En ocasiones Águila pasaba meses sin pagar la renta y el dueño me quería sacar. Quería ahorrarme ese problema”.

ver también Se revela la gran cantidad de dinero que pagó Águila para quitarse el castigo de FIFA

Con la historia de Cerén en Águila consumada, surgieron los nombres de dos equipos interesados en su ficha. Tanto FAS como Firpo se mostraron interesados en contar con sus servicios, pero el que tomó la delantera en las negociaciones es otro club de la Liga Mayor.

El nuevo club de la Liga Mayor que negocia con Darwin Cerén

Según la información de El Gráfico, el jugador de 36 años está cerca del Inter FA: “Mantiene conversaciones avanzadas con el mediocampista Darwin Cerén. Aunque el fichaje aún no está cerrado, las negociaciones se encuentran bien encaminadas“.

El de Quezaltepeque cambiará de equipo después de tres años enteros en el cuadro aguilucho. Muchos quieren contar con sus servicios, pero todo parece indicar que sería nuevo jugador del club que tomó la plaza del histórico CD Dragón en 2025.

Publicidad