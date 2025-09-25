“Poner pesimista”: El Mágico González sorprende con el mensaje al Bolillo Gómez y a la Selección de El Salvador

El histórico Jorge “el Mágico” González volvió a levantar la voz en favor de la Selección de El Salvador, esta vez con un llamado especial a la afición para mantener la esperanza y respaldar a la Azul y Blanco en los partidos de octubre por las eliminatorias mundialistas rumbo al 2026.

ver también ¡Atención Panamá y Guatemala! El Bolillo Gómez confirma regresos inesperados a la Selección de El Salvador

La Selecta afrontará dos compromisos claves en la próxima ventana FIFA: primero ante Panamá y luego frente a Guatemala, ambos en el estadio Cuscatlán, donde buscará sumar puntos vitales para mantenerse en la pelea por un cupo a la Copa del Mundo. Actualmente, El Salvador marcha en la segunda posición de su grupo con tres unidades, a solo un punto del líder Surinam, lo que de momento le daría acceso al repechaje internacional como uno de los mejores segundos lugares.

El Mensaje del Mágico González al Bolillo y a El Salvador

El “Mágico” pidió que los hinchas adopten una mentalidad que él denomina como la “Zona creer”, un espacio de fe y optimismo para contagiar a la selección en esta etapa crucial. “No me quiero poner pesimista, jamás. Pero nuestra selección necesita que la apoyemos con ‘positivitezz’, con doble z. Yo pongo la bandera nacional de El Salvador con nuestro escudo y la respectiva ES, y digo ‘Zona creer’. Yo estoy ahí y siempre voy a estar con nuestra selección”, expresó la leyenda salvadoreña.

Publicidad

Publicidad

En su reflexión, González recordó que la Azul ya tuvo oportunidades claras de asistir a mundiales anteriores, pero distintas circunstancias deportivas y extradeportivas se interpusieron. Sin embargo, asegura que el presente abre una nueva ventana que no debe desaprovecharse. “Nos perdimos dos mundiales atrás, se nos escapó la tortuga, futbolísticamente hablando. Pero esta vez creo que podemos lograrlo”, señaló.

El exfutbolista también destacó que confía en la esencia del jugador salvadoreño, a la que denominó como “la salvadoreñada”, esa capacidad de sobreponerse y sorprender en momentos complicados. “Yo sigo creyendo que podemos ir, debemos ir, deberíamos ir. Porque se puede, sino no lo estaría diciendo. Necesitamos esa salvadoreñada y yo creo en ella, lo vamos a hacer, mantengo en zona creer”, concluyó.

Publicidad

ver también Estaba dispuesto a volver a la Selección de El Salvador, pero El Bolillo Gómez decidió no llamarlo

Con este mensaje cargado de ilusión y compromiso, Jorge “el Mágico” González busca encender el espíritu de unidad en torno a la Selecta, que afrontará en octubre dos choques determinantes para mantener vivo el sueño de volver a una Copa del Mundo.