Estaba dispuesto a volver a la Selección de El Salvador, pero El Bolillo Gómez decidió no llamarlo

El entrenador de La Selecta sorprendió con su decisión a la hora de dar su nómina.

javier pineda

Por Javier Pineda

El Bolillo Gómez fue firme con su decisión
Hernán Darío El Bolillo Gómez, entrenador de la Selección de El Salvador, dio a conocer la lista de convocados para los partidos contra Panamá y Guatemala de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf y que se disputarán en la Fecha FIFA de octubre, los cuales son vitales para seguir con opciones de ir al Mundial.

Aunque como en todas las convocatorias hay novedades, siendo una de ellas la ausencia del volante Narciso Orellana, quien no ha estado en las últimas convocatorias, incluso a pesar el deseo de volver a ser tomado en cuenta tal como lo dio a conocer el periodista Rodrigo Velis este jueves.

Orellana no ha sido convocado desde junio del 2024, incluso se pensó que había decidido renunciar, pero según se informó el centrocampista estaba abierto a esperar un llamado, por lo que todo dependía del Bolillo Gómez, pero por el momento esto no sucederá y tendrá que esperar para la Fecha FIFA de noviembre.

Esta es la convocatoria de El Salvador

Porteros: Mario González, Tomás Romero.

Defensas: Julio Sibrián, Henry Romero, Jorge Cruz, Rudy Clavel, Roberto Domínguez, Bryan Tamacas, Jefferson Valladares y Adán Clímaco.

Volantes: Darwin Cerén, Marcelo Díaz, Jairo Henríquez, Noel Rivera, Enrico Dueñas, Brayan Landaverde, Mauricio Cerritos, Joshua Pérez, Harold Osorio y Christian Martínez.

Delanteros: Brayan Gil, Nathan Ordaz, Josué Rivera, Styven Vasquez y Rafael Tejada.

