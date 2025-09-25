Es tendencia:
¡Atención Panamá y Guatemala! El Bolillo Gómez confirma regresos inesperados a la Selección de El Salvador

El entrenador de los salvadoreños definió los nombres que estarán en los juegos del camino mundialista.

javier pineda

Por Javier Pineda

El Bolillo Gómez define la convocatoria de El Salvador

Hernán Darío El Bolillo Gómez, entrenador de la Selección de El Salvador, dio a conocer la lista de convocados para los partidos contra Panamá y Guatemala de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf y que se disputarán en la Fecha FIFA de octubre, los cuales son vitales para seguir con opciones de ir al Mundial.

Entre las novedades del Bolillo para recibir a los canaleros y chapines, están las presencias de Mario González y Henry Romero, quienes están lesionados, pero se confía que puedan estar totalmente recuperados para la fecha de los partidos.

Además, volvieron a ser tomados en cuenta: Josué Rivera, Jairo Henríquez, Rudy Clavel, Roberto Domínguez, así como los legionarios Christian Martínez y Adán Clímaco, mientras con las ausencias resalta la del delantero Emerson Mauricio de Alianza.

Esta es la convocatoria de El Salvador

Porteros: Mario González, Tomás Romero.

Defensas: Julio Sibrián, Henry Romero, Jorge Cruz, Rudy Clavel, Roberto Domínguez, Bryan Tamacas, Jefferson Valladares y Adán Clímaco.

Volantes: Darwin Cerén, Marcelo Díaz, Jairo Henríquez, Noel Rivera, Enrico Dueñas, Brayan Landaverde, Mauricio Cerritos, Joshua Pérez, Harold Osorio y Christian Martínez.

Delanteros: Brayan Gil, Nathan Ordaz, Josué Rivera, Styven Vasquez y Rafael Tejada.

