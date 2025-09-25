¡Atención Panamá y Guatemala! El Bolillo Gómez confirma regresos inesperados a la Selección de El Salvador

Hernán Darío El Bolillo Gómez, entrenador de la Selección de El Salvador, dio a conocer la lista de convocados para los partidos contra Panamá y Guatemala de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf y que se disputarán en la Fecha FIFA de octubre, los cuales son vitales para seguir con opciones de ir al Mundial.

Entre las novedades del Bolillo para recibir a los canaleros y chapines, están las presencias de Mario González y Henry Romero, quienes están lesionados, pero se confía que puedan estar totalmente recuperados para la fecha de los partidos.

Además, volvieron a ser tomados en cuenta: Josué Rivera, Jairo Henríquez, Rudy Clavel, Roberto Domínguez, así como los legionarios Christian Martínez y Adán Clímaco, mientras con las ausencias resalta la del delantero Emerson Mauricio de Alianza.

Esta es la convocatoria de El Salvador

Porteros: Mario González, Tomás Romero.

Defensas: Julio Sibrián, Henry Romero, Jorge Cruz, Rudy Clavel, Roberto Domínguez, Bryan Tamacas, Jefferson Valladares y Adán Clímaco.

Volantes: Darwin Cerén, Marcelo Díaz, Jairo Henríquez, Noel Rivera, Enrico Dueñas, Brayan Landaverde, Mauricio Cerritos, Joshua Pérez, Harold Osorio y Christian Martínez.

Delanteros: Brayan Gil, Nathan Ordaz, Josué Rivera, Styven Vasquez y Rafael Tejada.