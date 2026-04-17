“Poder regresar”: Brayan Gil rompe el silencio y da detalles de su estado después de lesionarse

El delantero salvadoreño Brayan Gil rompió el silencio y llevó tranquilidad a la afición tras hablar sobre su estado físico en una entrevista con el programa Güiri Güiri Al Aire. El atacante, que milita en el fútbol de Rusia, aseguró que su lesión no es de gravedad y que su regreso a las canchas está más cerca de lo que muchos pensaban.

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Gil explicó que sufrió una molestia muscular que lo obligará a perderse al menos los próximos dos partidos de su equipo, incluyendo el duelo ante Krasnodar y posiblemente el siguiente frente al Ajmat. Sin embargo, el propio jugador fue claro en su mensaje: “Gracias a Dios no fue nada grave… espero en una semana poder regresar”.

La historia lo espera, pero el equipo es primero

Más allá de la lesión, el delantero también se refirió a su destacado presente, en el que está a un paso de alcanzar un registro histórico para el fútbol salvadoreño en Europa. Con un gol más, igualaría la marca de 14 anotaciones en una temporada, lograda por leyendas como Jorge “El Mágico” González y Nelson Bonilla.

A pesar de la cercanía con la historia, Gil mantiene los pies sobre la tierra y prioriza el rendimiento colectivo. “Para un delantero siempre es una ilusión marcar, pero primero está ayudar al equipo”, afirmó, dejando claro su compromiso con el grupo por encima de los logros individuales.

Su rendimiento en la temporada lo ha convertido en una de las grandes sensaciones del campeonato ruso, destacando no solo por su capacidad goleadora, sino también por su influencia en el juego ofensivo de su equipo.

Además, su buen momento lo posiciona como una pieza clave en la Selección de El Salvador, que sigue de cerca su evolución, especialmente pensando en los próximos compromisos internacionales.

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Por ahora, el enfoque de Brayan Gil está en su recuperación y en regresar al máximo nivel cuanto antes. Si logra mantener su ritmo, no solo podría hacer historia, sino también consolidarse como uno de los referentes más importantes del fútbol salvadoreño en el extranjero.