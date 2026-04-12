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El Salvador en alerta: Baltika da un nuevo reporte de la lesión de Brayan Gil

El delantero salvadoreño se lesionó en el partido del fin de semana.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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El delantero salvadoreño tiene en alerta a todos
© El GráficoEl delantero salvadoreño tiene en alerta a todos

El delantero salvadoreño Brayan Gil encendió las alarmas este fin de semana tras salir lesionado en el empate 2-2 de su equipo, el FC Baltika Kaliningrad, ante el FC Pari Nizhniy Novgorod por la Liga Premier de Rusia.

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El atacante de la Selección de El Salvador tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 34, luego de sentir un fuerte tirón tras disputar un balón. La acción lo dejó tendido sobre el césped, obligando a la rápida intervención del cuerpo médico, que determinó su salida inmediata del compromiso.

La lesión llega en un momento determinante para Gil, quien se encuentra en plena lucha por el liderato de goleo en el campeonato ruso. Su rendimiento ha sido clave para el Baltika, que actualmente marcha en la tercera posición, por lo que su posible ausencia genera preocupación en la recta final del torneo.

El club pide calma con Brayan Gil

A través de un comunicado oficial, el Baltika llamó a la paciencia de sus aficionados mientras se realizan las evaluaciones médicas correspondientes para determinar la gravedad de la lesión del delantero salvadoreño.

Nuestro equipo médico está realizando una importante labor de atención médica inicial a nuestros futbolistas lesionados. A inicios de la próxima semana se brindará información completa”, expresó el club, dejando claro que aún no hay un diagnóstico definitivo.

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Se espera que en los próximos días se conozca el alcance de la lesión de Brayan Gil, una noticia que será clave no solo para su equipo, sino también para la Selección de El Salvador, que sigue de cerca la evolución de uno de sus atacantes más importantes.

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