El Bolillo Gómez recibe el mensaje que tanto esperaba sobre la lesión de Brayan Gil

El delantero salvadoreño Brayan Gil Hurtado generó preocupación este fin de semana tras salir lesionado en el empate 2-2 de su equipo, el FC Baltika Kaliningrad, ante el FC Pari Nizhny Novgorod por la Premier Liga de Rusia.

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El atacante abandonó el terreno de juego en el primer tiempo, visiblemente afectado, lo que encendió las alarmas no solo en su club, sino también en la Selección de El Salvador, ante los rumores de una posible lesión de gravedad.

Aunque el Baltika no ha emitido un parte médico oficial, las especulaciones crecieron rápidamente en redes sociales, donde incluso se hablaba de varias semanas de baja, aumentando la incertidumbre sobre el estado físico de Brayan Gil y que tenía preocupados a los del Bolillo Gómez y compañía.

Mensaje tranquilizador desde su entorno

Sin embargo, fue su hermano, Cristian Gil, quien salió al paso para llevar tranquilidad, desmintiendo versiones alarmistas sobre la lesión del delantero.

“Hay muchos periodistas que están diciendo que son 4 o 6 semanas. Es una semanita, gracias a Dios no fue nada grave”, aseguró, dejando claro que la dolencia no sería de consideración y que el jugador ya se encuentra más tranquilo tras lo sucedido.

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A pesar de estas declaraciones, se espera que en los próximos días el club emita un diagnóstico oficial que confirme el alcance de la lesión. Por ahora, el panorama parece más alentador para Brayan Gil, quien podría perderse solo un partido y volver pronto a la acción en un momento clave de la temporada.

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