“Nuevo refuerzo”: El Salvador se asegura al nacionalizado que estaba esperando

El Salvador se aseguró al futbolista que más esperaba. Se trata de un refuerzo en condición de nacionalizado, que fue tentado por otras dos selecciones nacionales que pertenecen a la Concacaf. Al final, la batalla terminó teñida de azul y blanco.

Se trata de Ethan Oakley, el delantero nacido en 2012 que se sumará a La Selecta Sub-16 para disputar el torneo juvenil de UNCAF. En la actualidad, defiende los colores del FC Cincinnati Academy, con gran proyección hacia el profesionalismo.

Tanto Estados Unidos como Jamaica intentaron hacerse con sus servicios, pero el ofrecimiento que se realizó desde tierras salvadoreñas pesó más para que pueda darse la nacionalización del futbolista, quien se suma al lateral Alexander White.

Hernán Darío Gómez necesita a los mejores legionarios para disputar los cruces de octubre, así como los de noviembre. Entre los nombres, con aroma a utopía, se encuentra Alex Roldán. Ya no hay vuelta atrás, lo suyo es decisión tomada.

Efraín Burgos, técnico de Metapán, participó del ciclo que lo tuvo a Roldán como protagonista. No solamente reveló lo vivido desde adentro, sino que fue lapidario a la hora de categorizar cada situación que vivió el defensor de Seattle Sounders.

“Personalmente, creo que él no siente a El Salvador en sus venas. Yo estaba en la selección en ese momento. A él no le pegaron, no lo ultrajaron… Eso es todo. La sangre de él no está para estar en una selección”, dijo Burgos a Súper Fútbol.