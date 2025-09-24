Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

“Nuevo refuerzo”: El Salvador se asegura al nacionalizado que estaba esperando

Un esperado futbolista se suma a las líneas de La Selecta, tras ser pretendido por otras dos selecciones nacionales de la Concacaf.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

El Salvador se aseguró un futbolista nacionalizado para las próximas obligaciones.
© rrssEl Salvador se aseguró un futbolista nacionalizado para las próximas obligaciones.

El Salvador se aseguró al futbolista que más esperaba. Se trata de un refuerzo en condición de nacionalizado, que fue tentado por otras dos selecciones nacionales que pertenecen a la Concacaf. Al final, la batalla terminó teñida de azul y blanco.

Se trata de Ethan Oakley, el delantero nacido en 2012 que se sumará a La Selecta Sub-16 para disputar el torneo juvenil de UNCAF. En la actualidad, defiende los colores del FC Cincinnati Academy, con gran proyección hacia el profesionalismo.

Tanto Estados Unidos como Jamaica intentaron hacerse con sus servicios, pero el ofrecimiento que se realizó desde tierras salvadoreñas pesó más para que pueda darse la nacionalización del futbolista, quien se suma al lateral Alexander White.

Publicidad

El Salvador en vilo: Álex Roldán recibió lapidaria sentencia de Efraín Burgos

Hernán Darío Gómez necesita a los mejores legionarios para disputar los cruces de octubre, así como los de noviembre. Entre los nombres, con aroma a utopía, se encuentra Alex Roldán. Ya no hay vuelta atrás, lo suyo es decisión tomada.

Publicidad

Efraín Burgos, técnico de Metapán, participó del ciclo que lo tuvo a Roldán como protagonista. No solamente reveló lo vivido desde adentro, sino que fue lapidario a la hora de categorizar cada situación que vivió el defensor de Seattle Sounders.

Lejos de El Salvador: la decisión del Bolillo Gómez que impacta de lleno en la clasificación al Mundial 2026

ver también

Lejos de El Salvador: la decisión del Bolillo Gómez que impacta de lleno en la clasificación al Mundial 2026

Personalmente, creo que él no siente a El Salvador en sus venas. Yo estaba en la selección en ese momento. A él no le pegaron, no lo ultrajaron… Eso es todo. La sangre de él no está para estar en una selección”, dijo Burgos Súper Fútbol.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Mágico González no se contuvo: la leyenda de El Salvador necesitó solo una palabra para hacer trizas a Alex Roldán y Eriq Zavaleta
El Salvador

Mágico González no se contuvo: la leyenda de El Salvador necesitó solo una palabra para hacer trizas a Alex Roldán y Eriq Zavaleta

Guimaraes expone a Machillo Ramírez
Liga Deportiva Alajuelense

Guimaraes expone a Machillo Ramírez

La Inteligencia Artificial predice el resultado de Cartaginés vs. Olimpia
Fútbol Internacional

La Inteligencia Artificial predice el resultado de Cartaginés vs. Olimpia

Cartaginés vs. Olimpia: ¿A qué hora y cómo ver el partido?
Fútbol Internacional

Cartaginés vs. Olimpia: ¿A qué hora y cómo ver el partido?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo