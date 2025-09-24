“No siente a El Salvador”: la lapidaria sentencia sobre Alex Roldán que explica por qué no quiere jugar en La Selecta

El Salvador se encuentra próximo a afrontar la segunda ventana de Eliminatorias al Mundial 2026. La localía en estos dos encuentros podría ser fundamental para sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Quiere lograr una verdadera hazaña.

Hernán Darío Gómez quiere a los mejores legionarios para afrontar los partidos de octubre, así como los de noviembre. Entre ellos, aunque su aparición parezca ya utópica, se encuentra Alex Roldán. Ya no hay vuelta atrás, es decisión tomada.

Efraín Burgos, entrenador de Metapán, participó del ciclo que lo tuvo a Roldán como protagonista. No solamente reveló lo vivido desde adentro, sino que fue lapidario a la hora de categorizar la situación del defensor de Seattle Sounders.

“Personalmente, creo que él no siente a El Salvador en sus venas. Yo estaba en la selección en ese momento. A él no le pegaron, no lo ultrajaron… Eso es todo. La sangre de él no está para estar en una selección”, dijo Burgos a Súper Fútbol.

El Salvador en vilo: Efraín Burgos cuenta su verdad sobre Alex Roldán en La Selecta

Efraín Burgos desmintió que Alex Roldán haya pasado por alguna situación de maltrato o cuestiones similares en La Selecta. Además, comparó sus vivencias con las que le tocaban a él cuando era futbolista profesional y defendía esos colores.

“No le han hecho absolutamente nada. Si vos me decís a mí todo lo que nosotros hemos pasado en El Salvador… Yo jugué 18 años, me llegaron a deber cuatro meses, nosotros no dejamos de trabajar y entrenar”, comentó.

“El chico este no ha sufrido nada de todo lo que han sufrido todos los jugadores salvadoreños, por eso él está tranquilo. Está en la cómoda, es buen jugador, muy profesional, pero no siente la camisola de El Salvador“, sentenció.

“Creo que tomó la decisión de venir a El Salvador un poco arrebatado, y luego se desacomodó. Por eso está poniendo todo tipo de excusas que, al final del día, no van. Son decisiones que él tomó y se respetan. Es así”, finalizó.

