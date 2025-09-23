Lejos de El Salvador: la decisión del Bolillo Gómez que impacta de lleno en la clasificación al Mundial 2026

El Salvador prepara sus próximos partidos en la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Para mejorar el rendimiento, algunos cambios fueron necesarios entre los dirigidos por Hernán Darío Gómez. Muchos sorprendieron a la plantilla.

La Selecta ocupa el segundo lugar del Grupo A detrás de Surinam, pero delante de Panamá y Guatemala. Sumó tres puntos, correspondientes a su victoria por la mínima ante La Bicolor, aunque luego cayó en su propia casa contra el puntero.

Con la necesidad de sumar la mayor cantidad de puntos posibles en las jornadas que quedan, Bolillo dio ejecución a muchos de sus planes. Quedan cuatro juegos para alcanzar el gran sueño, o sumar cuatro años más a la eterna racha negativa.

La Selecta ejecuta un plan inesperado para dar el golpe en Eliminatorias al Mundial

Mientras Hernán Darío Gómez ultima detalles para presentar la lista de jugadores convocados a los partidos de octubre, parte de su cuerpo técnico cumple con las tareas periféricas, aunque no menos importantes. Necesitan que todo esté bien.

La prioridad se ubica en derrotar a Panamá el 10 de octubre y a Guatemala el 14 del mismo mes. Ambos partidos se disputarán en el Estadio Cuscatlán, por lo que la participación del público salvadoreño será esencial. Irán a por la gran hazaña.

En adelanto del trabajo para noviembre, Mauricio Roldán y Ernesto Góchez están en Surinam. Viajaron con el fin de planificar la logística del partido que se jugará ahí por la quinta fecha de el actual proceso, el 13 de el anteúltimo mes del año.

Eliminatorias al Mundial 2026: cuándo juega El Salvador por la fase final

Local vs. Panamá , 10 de octubre.

, 10 de octubre. Local vs. Guatemala , 14 de octubre.

, 14 de octubre. Visita vs. Surinam , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Visita vs. Panamá, 18 de noviembre.